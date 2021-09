CTET 2021 Date: CBSE ने जारी की सीटेट परीक्षा तारीखें, 20 सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू

CTET 2021 Date : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) की तारीखों का ऐलान कर दिया है। CTET परीक्षा के 15वें संसकरण का आयोजन सीबीटी (कम्प्यूटर आधारित टेस्ट) 16 दिसंबर, 2021 से 13 जनवरी, 2022 तक किया जाएगा। यह परीक्षा पूरे देश में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जा सकते हैं।

इस बार ऑनलाइन होगा एग्जाम:—

CBSE हर साल सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की योग्यता परीक्षा CTET का आयोजन ऑफलाइन मोड में करता आया है। लेकिस इस साल से परीक्षा के मोड में बदलाव किया गया है। ताजा अपडेट के अनुसार, इस बार यह परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। इसके साथ ही महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए उम्‍मीदवारों का सलाह दी जा रही है कि परीक्षा के दौरान COVID-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा।



How to Register for CTET 2021 Exam

— रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले सीटीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं।

— यहां पर दिए गए रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करें।

— इसके बाद नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और मांगी गई अन्य जानकारी सबमिट कर लॉग इन करें।

— लॉग इन करने के बाद फॉर्म में मांगी गई हर जानकारी सबमिट करें।

— इसके बाद फोटो और साइन अपलोड करें और एप्लीकेशन फीस जमा करें।

— रजिस्ट्रेशन की सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पेज का प्रिंट ऑउट ले लें।

आवेदन फीस:—

एक पेपर के लिए आवेदन करने के लिए सामान्य/ओबीसी उम्मीदवारों को 1000 रुपए और दोनों पेपर के लिए 1200 रुपए तय किए गए है। वहीं एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को एक पेपर के लिए 500 रुपए और दोनों पेपरों के लिए 600 रुपए जमा करवाने होंगे।

यह भी पढ़ें:— UPPCL Recruitment 2021 : 300 से ज्यादा एआरओ, शिविर सहायक ग्रेड 3 और सहायक लेखाकार पदों पर वैकेंसी, जल्दी करें अप्लाई

सिलेबस और पैटर्न में बदलाव

सीबीएसई ने सीटेट एग्‍जाम के मौजूदा सिलेबस और पैटर्न में संधोधन किया है। प्रश्न पत्रों को कम तथ्यात्मक ज्ञान और अधिक वैचारिक समझ, समस्या-समाधान, तर्क और महत्वपूर्ण सोच का आकलन करने के लिए लिए प्रश्न तैयार किया जाएगा।

यह भी पढ़ें:— UP Police SI Recruitment 2021 : यूपी पुलिस एसआई में 9534 पदों पर भर्ती, जानिए कब होगी परीक्षा