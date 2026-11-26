परीक्षा के दौरान पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बोर्ड ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ और किसी भी अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही उम्मीदवारों को बैग, पर्स और अन्य प्रतिबंधित सामान लेकर परीक्षा केंद्र पर न पहुंचने की सलाह दी गई है। अभ्यर्थी परीक्षा से पहले प्रवेश पत्र पर दिए गए सभी नियमों को अच्छी तरह से पढ़ लें। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि परीक्षा केंद्र पर तय समय से पहले पहुंचें और परीक्षा से जूड़ी अन्य जरूरी जानकारी के लिए बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को समय-समय पर चेक करते रहें।