SSC ने हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर निकाली बंपर वैकेंसी, जानिए एग्जाम पैटर्न और योग्यता

SSC Junior Hindi Translator Vacancy 2026
SSC JHT Vacancy 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा 2026 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग-अलग विभागों में ट्रांसलेटर के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन अवसर है। भर्ती के जरिये जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों को भरा जाएगा।
इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार तय समय सीमा के भीतर अपना फॉर्म भर सकते हैं।
आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, आवेदन करने की लास्ट डेट 14 मई, 2026 तय की गई है। अगर आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, तो उम्मीदवारों को 19 और 20 मई के बीच करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपये है। वहीं महिला उम्मीदवारों, एससी, एसटी और दिव्यांग श्रेणी के कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होगी।
एसएससी जेएचटी परीक्षा में दो मुख्य पेपर शामिल होंगे। पहले चरण में सफल होने वाले कैंडिडेट्स को ही दूसरे चरण की परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा।
इस एग्जाम में बैठने के लिए उम्मीदवारों की आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गिनती 1 अगस्त, 2026 के आधार मानकर की जाएगी। सरकार के नियमों के मुताबिक, अनुसूचित जाति और जनजाति (SC/ST) को 5 साल, ओबीसी (OBC) को 3 साल और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को 10 साल की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
कैंडिडेट्स इन स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से अप्लाई कर सकते हैं:
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