SSC ने हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर निकाली बंपर वैकेंसी, जानिए एग्जाम पैटर्न और योग्यता

आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, आवेदन करने की लास्ट डेट 14 मई, 2026 तय की गई है। अगर आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, तो उम्मीदवारों को 19 और 20 मई के बीच करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपये है। वहीं महिला उम्मीदवारों, एससी, एसटी और दिव्यांग श्रेणी के कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होगी।