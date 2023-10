Explainer: चुनाव नामांकन प्रक्रिया क्या है? यहां पढ़िए इससे जुड़े हर सवाल का जवाब

नई दिल्ली Oct 23, 2023

What is enrollment process in Election : विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। कोई भी आम आदमी भी विधायक पद के लिए नामांकन कर सकता है लेकिन उससे पहले नामांकन पत्र दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया जाननी होगी।

