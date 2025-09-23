Patrika LogoSwitch to English

मनोरंजन

30 साल बाद शाहरुख खान को मिला उनका पहला नेशनल अवॉर्ड, पर कैश प्राइज में हुई कटौती, जानिए क्यों?

71st National Film Awards: 71वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में बॉलीवुड के किंग खान, शाहरुख खान को 2023 में आई उनकी फिल्म जवान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बता दें कि बेस्ट एक्टर का ये पुरस्कार शाहरुख खान (जवान) और विक्रांत मैसी (12th फेल) दोनों ने शेयर किया है।

मुंबई

Rashi Sharma

Sep 23, 2025

71st National Film Awards
शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और विक्रांत मैसी नेशनल अवॉर्ड लेते हुए। (फोटो सोर्स: X)

71st National Film Awards: 23 सितम्बर, 2025 को दोपहर 3 बजे फिल्म जगत की बड़ी जानी जान-मानी हस्तियां राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंची। जिनमें शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, विक्रांत मेसी, मोहन लाल और शिल्पा राव जैसे कलाकारों के नाम शामिल हैं। 71वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में बॉलीवुड के किंग खान, शाहरुख खान को 2023 में आई उनकी फिल्म जवान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि बेस्ट एक्टर का ये पुरस्कार शाहरुख खान (जवान) और विक्रांत मैसी (12th फेल) दोनों ने शेयर किया है और ये अवॉर्ड सभी कलाकारों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों मिला है।

गौरतलब है कि ये अवॉर्ड जीतने वाली हस्ती को सम्मान स्वरुप एक रजत कमल और सर्टिफिकेट के साथ-साथ कैश प्राइज भी दिया जाता है। इस कैश प्राइज में 2 लाख रुपये भी दिए जाते हैं। मगर शाहरुख खान की पुरस्कार स्वरुप इस इनामी धनराशि में सिर्फ 1 लाख रुपये ही दिए गए हैं।

shahrukh khan first time receive 71st National Film Awards

नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स के नियम (National Award Rules Cash Prize)

शाहरुख खान को केवल 1 लाख रुपये मिलने के पीछे का कारण कोई और नहीं बल्कि विक्रांत मैसी हैं। दरअसल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ये पुरस्कार शाहरुख और विक्रांत दोनों ने शेयर किया है इसलिए 2 लाख रुपये के कैश प्राइज को दोनों में बराबर बांटा गया है। अब आपको बता दें कि नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स के नियमानुसार, जब दो लोगों को एक ही कैटेगरी के लिए सम्मानित किया जाता है तो रजत कमल और सर्टिफिकेट तो अलग-अलग मिलता है लेकिन कैश प्राइज को दोनों में आधा-आधा बांट दिया जाता है।

71वें नेशनल अवॉर्ड्स में कई कैटेगरीज के लिए दो लोगों को सामूहिक रूप से सम्मानित किया गया है। जैसे बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल, बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल, बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट और बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीनप्ले के लिए दो लोगों को पुरस्कार दिया गया है।

आइये अब एक नजर डाल लेते हैं 71वें नेशनल अवॉर्ड्स के विजेताओं पर (71st National Film Awards List)

सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म - कटहल - ए जैकफ्रूट मिस्ट्री
सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म - 12वीं फेल
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता - शाहरुख खान (जवान) और विक्रांत मैसी (12वीं फेल)
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री - रानी मुखर्जी (मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे)
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार - मोहनलाल
सर्वश्रेष्ठ निर्देशन - द केरला स्टोरी (सुदीप्तो सेन)
सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म - रॉकी और रानी की प्रेम कहानी
सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म - भगवंत केसरी
सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म - वाश
सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म - पार्किंग
सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म - द रे ऑफ होप
सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका - शिल्पा राव (छलिया, जवां)
सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक - प्रेमिसथुन्ना (बेबी, तेलुगु)
सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी - द केरला स्टोरी
सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी - रॉकी और रानी की प्रेम कहानी (ढिंडोरा बाजे रे)
सर्वश्रेष्ठ मेकअप और कॉस्ट्यूम डिजाइनर - सैम बहादुर
विशेष उल्लेख - एनिमल (री-रिकॉर्डिंग मिक्सर) - एम आर राधाकृष्णन
सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन - एनिमल (हिंदी)
सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक - उत्पल दत्त (असम)
सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन - हनुमान मान (तेलुगु)
सर्वश्रेष्ठ गीत - बलगाम (द ग्रुप) - तेलुगु

गैर-फीचर फिल्म

सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक - उत्पल दत्ता
सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र - गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन
सर्वश्रेष्ठ पटकथा - सनफ्लावर वर्जन द फर्स्ट वन टू नो (कन्नड़)
सर्वश्रेष्ठ फिल्म - नेकल: क्रॉनिकल ऑफ द पैडी मैन (मलयालम), द सी एंड सेवन विलेजेज (उड़िया)
नेकल- क्रॉनिकल ऑफ द पैडी मैन (मलयालम)
द सी एंड सेवन विलेजेज (उड़िया)
सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन (पहली फिल्म) हिंदी
सर्वश्रेष्ठ संपादन (फिल्म फोकस) अंग्रेजी

रानी मुखर्जी को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नेशनल फिल्म अवॉर्ड (Rani Mukerji National Film Award For Best Actress)

आपको बता दें कि शाहरुख खान के साथ रानी मुखर्जी को 'मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे' फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और वहीं, दिग्गज कलाकार मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

