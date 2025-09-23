30 साल बाद शाहरुख खान को मिला उनका पहला नेशनल अवॉर्ड, पर कैश प्राइज में हुई कटौती, जानिए क्यों?

सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म - कटहल - ए जैकफ्रूट मिस्ट्री

सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म - 12वीं फेल

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता - शाहरुख खान (जवान) और विक्रांत मैसी (12वीं फेल)

सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री - रानी मुखर्जी (मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे)

दादा साहेब फाल्के पुरस्कार - मोहनलाल

सर्वश्रेष्ठ निर्देशन - द केरला स्टोरी (सुदीप्तो सेन)

सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म - रॉकी और रानी की प्रेम कहानी

सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म - भगवंत केसरी

सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म - वाश

सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म - पार्किंग

सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म - द रे ऑफ होप

सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका - शिल्पा राव (छलिया, जवां)

सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक - प्रेमिसथुन्ना (बेबी, तेलुगु)

सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी - द केरला स्टोरी

सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी - रॉकी और रानी की प्रेम कहानी (ढिंडोरा बाजे रे)

सर्वश्रेष्ठ मेकअप और कॉस्ट्यूम डिजाइनर - सैम बहादुर

विशेष उल्लेख - एनिमल (री-रिकॉर्डिंग मिक्सर) - एम आर राधाकृष्णन

सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन - एनिमल (हिंदी)

सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक - उत्पल दत्त (असम)

सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन - हनुमान मान (तेलुगु)

सर्वश्रेष्ठ गीत - बलगाम (द ग्रुप) - तेलुगु