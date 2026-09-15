बिग बॉस 20 में आम्रपाली दुबे का बेबाक अंदाज वायरल, यूजर्स बोले- ‘आग है अमरपाली में, जो भी खेलेगा जल जाएगा’

आम्रपाली दुबे का बेबाक अंदाज वायरल (सोर्स: instagram- realityshow199)
Amrapali Dubey Bigg Boss 20: ‘बिग बॉस 20’ में आम्रपाली दुबे का बेबाक अंदाज लगातार चर्चा में बना हुआ है। शो में अमन गांधी के साथ बातचीत के दौरान एक्ट्रेस ने डेफमेशन की बात पर जिस तरह दो टूक जवाब दिया, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। आम्रपाली ने साफ कहा कि अगर सामने वाले को डेफमेशन करना है तो वह कर सकते हैं, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उनके इस बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
अमन गांधी के साथ बातचीत में आम्रपाली दुबे ने कहा कि डेफमेशन जैसी बातों से उन्हें इरिटेशन होता है। उन्होंने सामने वाले को साफ शब्दों में कहा कि उन्हें जो करना है, वह कर सकते हैं। आम्रपाली के मुताबिक, अभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन अगर आगे ऐसा कुछ होता है तो उसी समय इस बारे में बात की जा सकती है।
एक्ट्रेस ने अपनी बात रखते हुए इंडस्ट्री में 16 साल पूरे होने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वह 16 साल से इंडस्ट्री में हैं और उन्हें पता है कि किससे और किस बारे में बात करनी है। आम्रपाली ने यह भी कहा कि जब वह अपनी लिमिट जानती हैं तो सामने वाले से भी उम्मीद करती हैं कि वह अपनी सीमा में रहें।
आम्रपाली का यह अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स को भी खूब रिएक्ट करने पर मजबूर कर रहा है। हालांकि, कमेंट सेक्शन में लोगों की राय एक जैसी नहीं है। कुछ यूजर्स ने एक्ट्रेस के अंदाज की तारीफ की, तो कुछ ने उनके बयान पर सवाल उठाए।
एक यूजर ने आम्रपाली पर तंज कसते हुए लिखा, ‘जिसकी खुद लिमिट नहीं है, वो क्या लिमिट में रह रही है।’ वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा, ‘मुझे तो बहुत बुरी लगती है ये।’ इसके उलट कुछ लोग आम्रपाली के जवाब को मजेदार भी बता रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया, ‘वो मजेदार था ।’ एक अन्य यूजर ने आम्रपाली के सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ करते हुए लिखा कि उनका ह्यूमर ‘दूसरे लेवल’ का है। एक और यूजर ने आम्रपाली के अंदाज की तारीफ करते हुए लिखा, ‘आग है अमरपाली में, जो भी खेलेंगे जल जाएगा।’
सलमान खान के होस्ट किए जा रहे ‘बिग बॉस 20’ का आगाज 6 सितंबर 2026 को हुआ है। शो इस बार ओटीटी-फर्स्ट फॉर्मेट में आया है। जियोहॉटस्टार पर इसे रात 9 बजे स्ट्रीम किया जा रहा है, जबकि कलर्स टीवी पर रात 10:30 बजे टेलीकास्ट होता है।
सीजन की शुरुआत से ही घर के अंदर कंटेस्टेंट्स के बीच बहस और टकराव देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में आम्रपाली दुबे का बेबाक अंदाज भी दर्शकों और सोशल मीडिया यूजर्स के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।
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