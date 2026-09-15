बिग बॉस 20 में आम्रपाली दुबे का बेबाक अंदाज वायरल, यूजर्स बोले- ‘आग है अमरपाली में, जो भी खेलेगा जल जाएगा’

एक यूजर ने आम्रपाली पर तंज कसते हुए लिखा, ‘जिसकी खुद लिमिट नहीं है, वो क्या लिमिट में रह रही है।’ वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा, ‘मुझे तो बहुत बुरी लगती है ये।’ इसके उलट कुछ लोग आम्रपाली के जवाब को मजेदार भी बता रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया, ‘वो मजेदार था ।’ एक अन्य यूजर ने आम्रपाली के सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ करते हुए लिखा कि उनका ह्यूमर ‘दूसरे लेवल’ का है। एक और यूजर ने आम्रपाली के अंदाज की तारीफ करते हुए लिखा, ‘आग है अमरपाली में, जो भी खेलेंगे जल जाएगा।’