‘स्वीकार करिए आप निरहुआ से प्यार करती हो, आपसे उनका रिश्ता है, सवाल पर भड़कीं भोजपुरी स्टार आम्रपाली दुबे

Aamrapali Dubey On Relationship With Nirahua: भोजपुरी सिनेमा की चर्चित जोड़ी आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ एक बार फिर सुर्खियों में है। दोनों ने पर्दे पर साथ काम करते हुए दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई है। लंबे समय से दोनों के रिश्ते को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं भी होती रही हैं। हालांकि आम्रपाली और निरहुआ कई मौकों पर एक-दूसरे को अच्छा दोस्त और साथी कलाकार बता चुके हैं। अब रिएलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें आम्रपाली से निरहुआ के साथ उनके रिश्ते को लेकर सीधे सवाल किए गए। सवाल बढ़ते-बढ़ते ऐसे मोड़ पर पहुंचा कि अभिनेत्री का अंदाज भी बदल गया।