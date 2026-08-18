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‘स्वीकार करिए आप निरहुआ से प्यार करती हो, आपसे उनका रिश्ता है, सवाल पर भड़कीं भोजपुरी स्टार आम्रपाली दुबे

Aamrapali Dubey On Relationship With Nirahua: आम्रपाली दुबे से हाल ही में निरहुआ उर्फ दिनेश लाल यादव को लेकर सवाल पूछा गया जिसके जवाब में वो भड़क गईं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Aug 18, 2026

Aamrapali Dubey On Relationship With Nirahua

आम्रपाली दुबे (फोटो सोर्स- X/@ShivamYadavjii)

Aamrapali Dubey On Relationship With Nirahua: भोजपुरी सिनेमा की चर्चित जोड़ी आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ एक बार फिर सुर्खियों में है। दोनों ने पर्दे पर साथ काम करते हुए दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई है। लंबे समय से दोनों के रिश्ते को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं भी होती रही हैं। हालांकि आम्रपाली और निरहुआ कई मौकों पर एक-दूसरे को अच्छा दोस्त और साथी कलाकार बता चुके हैं। अब रिएलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें आम्रपाली से निरहुआ के साथ उनके रिश्ते को लेकर सीधे सवाल किए गए। सवाल बढ़ते-बढ़ते ऐसे मोड़ पर पहुंचा कि अभिनेत्री का अंदाज भी बदल गया।

आम्रपाली से पूछा गया निरहुआ से क्या है रिश्ता?

‘भोजपुरी बवाल’ में आम्रपाली दुबे से बातचीत के दौरान होस्ट शुभांकर मिश्रा ने निरहुआ को लेकर सवाल करना शुरू किया। बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि क्या दिनेश लाल यादव उनके भाई जैसे हैं, तो अभिनेत्री ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने उन्हें अपना को-स्टार बताया।

इसके बाद बातचीत यहीं नहीं रुकी। होस्ट ने दोनों की नजदीकियों और लंबे समय से चली आ रही चर्चाओं को आधार बनाकर आम्रपाली से पूछा कि क्या उनके रिश्ते को सिर्फ सह-कलाकार तक सीमित मानना सही है। आम्रपाली ने जवाब देते हुए कहा कि उनके बीच को-स्टार और दोस्ती का रिश्ता है।

बच्चों से भी है आम्रपाली की दोस्ती

शो में निरहुआ के बच्चों का जिक्र भी हुआ। आम्रपाली ने बताया कि वह उनके बच्चों को अच्छी तरह जानती हैं और उनके साथ उनकी दोस्ती है। बातचीत के दौरान होस्ट ने फिर इशारों-इशारों में दोनों के रिश्ते को लेकर सवाल आगे बढ़ाया।

जैसे-जैसे सवाल निजी जिंदगी की तरफ बढ़े, आम्रपाली के जवाबों में भी नाराजगी दिखाई देने लगी। होस्ट ने जब निरहुआ की शादी और पारिवारिक रिश्ते से जुड़ी बातें करते हुए आम्रपाली से कथित रिश्ते को स्वीकार करने की बात कही, तो अभिनेत्री ने सवाल किया कि आखिर उन्हें स्वीकार क्या करना है।

निजी जिंदगी पर सवाल हुआ तो नाराज हुईं अभिनेत्री

बातचीत का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला हिस्सा तब आया, जब आम्रपाली ने निजी मामलों को लेकर सवाल किए जाने पर कड़ा रुख अपनाया। वीडियो में अभिनेत्री होस्ट को अपनी निजी जिंदगी से जुड़े विषयों पर सोच-समझकर बात करने की नसीहत देती नजर आती हैं।

उनका यह अंदाज अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि शो में कही गई बातों को लेकर किसी रिश्ते की पुष्टि नहीं हुई है। दोनों कलाकारों ने सार्वजनिक रूप से अपने संबंध को दोस्ती और पेशेवर सहयोग के तौर पर ही बताया है।

‘भोजपुरी बवाल’ में कई बड़े सितारे

‘भोजपुरी बवाल’ भोजपुरी मनोरंजन जगत के चर्चित कलाकारों को एक मंच पर लाने वाला रिएलिटी शो है। इसमें आम्रपाली दुबे और निरहुआ के अलावा पवन सिंह, काजल राघवानी और रानी चटर्जी जैसे नाम भी नजर आ रहे हैं। शो में सामान्य प्रतियोगिताओं की जगह कलाकारों के बीच होने वाली तीखी बातचीत, सवाल-जवाब और विवादित मुद्दों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है।

आम्रपाली और निरहुआ की ऑन-स्क्रीन जोड़ी लंबे समय से दर्शकों के बीच लोकप्रिय रही है। यही वजह है कि दोनों की निजी जिंदगी से जुड़ी कोई भी चर्चा तेजी से सुर्खियां बटोरती है। फिलहाल वायरल वीडियो ने एक बार फिर दोनों के रिश्ते को लेकर चल रही चर्चाओं को हवा दे दी है, लेकिन आम्रपाली का रुख साफ है कि उनकी निजी जिंदगी के बारे में बात करते समय सीमाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए।

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Updated on:

18 Aug 2026 01:12 pm

Published on:

18 Aug 2026 01:12 pm

Hindi News / Entertainment / ‘स्वीकार करिए आप निरहुआ से प्यार करती हो, आपसे उनका रिश्ता है, सवाल पर भड़कीं भोजपुरी स्टार आम्रपाली दुबे

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