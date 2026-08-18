अक्षय कुमार ने दिशा पाटनी को किया एक्सपोज, जलेबी-रबड़ी वाले VIDEO पर फैंस बोले- ‘कितनी क्यूट है यार’

अक्षय कुमार और दिशा पटानी का एक मजेदार वीडियो (सोर्स: instagram-peepingmoonofficial)
Akshay Kumar funny moment: बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और दिशा पटानी का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बातचीत के दौरान अक्षय ने दिशा पटानी के जलेबी-रबड़ी से जुड़े एक फूड कन्फेशन का खुलासा कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच हुई मजेदार बातचीत और दिशा का रिएक्शन सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है।
वायरल क्लिप में अक्षय कुमार और दिशा पटानी के बीच हल्की-फुल्की बातचीत देखने को मिलती है। इसी दौरान अक्षय ने दिशा के जलेबी और रबड़ी खाने से जुड़ी बात का जिक्र कर दिया। अक्षय के खुलासे के बाद माहौल और भी मजेदार हो गया और दिशा भी इस पर रिएक्ट करती नजर आईं।
बता दें, अक्षय ने जिस अंदाज में दिशा की पोल खोली, उसने बातचीत को और मजेदार बना दिया। हालांकि, इस पूरे पल की खासियत दोनों के बीच की मस्ती और दिशा का रिएक्शन रहा।
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स के अलग-अलग रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। एक यूजर ने दिशा की तारीफ करते हुए लिखा, " दिशा पटानी कितनी क्यूट है यार।' वहीं दूसरे ने अक्षय और दिशा की मस्ती पर रिएक्शन देते हुए लिखा, "वाह, ये भी इतनी मस्ती करते हैं क्या?" कई यूजर्स को दोनों की बातचीत का अंदाज मजेदार लगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों ने दिशा के रिएक्शन और अक्षय के मजाकिया अंदाज पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं। ये क्लिप अब सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर की जा रही है और फैंस को अक्षय-दिशा की यह हल्की-फुल्की नोकझोंक खूब पसंद आ रही है।
Sacnilk के आंकड़ों के मुताबिक, नितिन कक्कड़ के निर्देशन और 45 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'आवारापन 2' ने पहले ही वीकेंड में शानदार मुनाफा दर्ज किया। फिल्म ने ओपनिंग पर 22 करोड़ कमाए थे। दूसरे दिन भी फिल्म का जलवा बरकरार रहा और 33.75 करोड़ की कमाई की थी। तीसरे दिन कलेक्शन थोड़ा कम हुआ और 26 करोड़ का बिजनेस किया था। अब वीकडेज पर यानी पहले सोमवार 17 अगस्त को फिल्म ने 9.25 करोड़ का धांसू कलेक्शन किया। फिल्म का कुल कलेक्शन 91 करोड़ हो गया है।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन
ट्रेंडिंग