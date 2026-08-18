अक्षय कुमार ने दिशा पाटनी को किया एक्सपोज, जलेबी-रबड़ी वाले VIDEO पर फैंस बोले- ‘कितनी क्यूट है यार’

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स के अलग-अलग रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। एक यूजर ने दिशा की तारीफ करते हुए लिखा, " दिशा पटानी कितनी क्यूट है यार।' वहीं दूसरे ने अक्षय और दिशा की मस्ती पर रिएक्शन देते हुए लिखा, "वाह, ये भी इतनी मस्ती करते हैं क्या?" कई यूजर्स को दोनों की बातचीत का अंदाज मजेदार लगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों ने दिशा के रिएक्शन और अक्षय के मजाकिया अंदाज पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं। ये क्लिप अब सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर की जा रही है और फैंस को अक्षय-दिशा की यह हल्की-फुल्की नोकझोंक खूब पसंद आ रही है।