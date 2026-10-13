Avengers: Doomsday का वायरल वीडियो असली या AI? डॉक्टर डूम के सीन पर बंटे मार्वल फैंस, वायरल क्लिप में पकड़ी ये गलतियां

एक यूजर ने टिप्पणी की कि वीडियो एआई से बनाया गया है, लेकिन यह काफी वास्तविक नजर आता है। एक अन्य यूजर ने कैप्टन अमेरिका के हाथ की बनावट पर सवाल उठाया, खासकर उस हिस्से में जहां वह म्योलनिर को बुलाते दिखाई देते हैं। वहीं, एक यूजर ने डॉक्टर डूम के मास्क को देखकर ही वीडियो के नकली होने का अंदाजा लगाने की बात कही। फिलहाल, वीडियो को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में इसे ‘एवेंजर्स: डूम्सडे’ का असली फुटेज या फिल्म से जुड़ा स्पॉइलर मानने की कोई ठोस वजह नहीं है।