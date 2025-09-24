बॉलीवुड का एक विलेन जिसको लोग Beer King के नाम से भी जानते हैं, क्या आप बता सकते हैं इनका नाम

Beer KingDanny Denzongpa: फिल्में कोई भी हों, हीरो के साथ-साथ विलेंस का भी खूब बोलबाला होता है। फिल्म इंडस्ट्री में कई खूंखार विलेन हुए जिन्होंने दर्शकों को खूब डराया. इनमें प्राण, अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर, रंजीत, शक्ति कपूर, और अमजद खान सहित कई नाम शामिल हैं। इन्हीं नामों में से एक हैं, 'कात्या' यानि Danny Denzongpa (डैनी डेंजोंगप्पा), जिन्होंने अपनी आवाज और एक्टिंग के जरिए लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया। डैनी ने फिल्में करना भले ही कम कर दिया हो लेकिन असल जिंदगी में वो बहुत बिजी हैं. डैनी भारत की सबसे सफल बीयर कंपनियों में से एक के मालिक हैं, जिसका नाम ‘Yuksam Breweries’ है, जिसने सिक्किम की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।