बॉलीवुड का एक विलेन जिसको लोग Beer King के नाम से भी जानते हैं, क्या आप बता सकते हैं इनका नाम

Beer KingDanny Denzongpa: फिल्में कोई भी हों, हीरो के साथ-साथ विलेंस का भी खूब बोलबाला होता है। फिल्म इंडस्ट्री में कई खूंखार विलेन हुए जिन्होंने दर्शकों को खूब डराया. इनमें प्राण, अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर, रंजीत, शक्ति कपूर, और अमजद खान सहित कई नाम शामिल हैं। इन्हीं नामों में से एक हैं, 'कात्या' यानि Danny Denzongpa (डैनी डेंजोंगप्पा), जिन्होंने अपनी आवाज और एक्टिंग के जरिए लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया। डैनी ने फिल्में करना भले ही कम कर दिया हो लेकिन असल जिंदगी में वो बहुत बिजी हैं. डैनी भारत की सबसे सफल बीयर कंपनियों में से एक के मालिक हैं, जिसका नाम ‘Yuksam Breweries’ है, जिसने सिक्किम की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।
डैनी ने अपनी बीयर कंपनी का नाम अपने गांव ‘युकसम’ के नाम पर रखा है। जहां 25 फरवरी, 1948 को डैनी का जन्म हुआ था। ये सिक्कम का छोटा सा गांव है। डैनी का असली नाम शेरिंग फिंशो डेन्जोंगपा है। डैनी डेन्जोंगपा ने 1987 में युकसम ब्रुअरीज की शुरुआत की थी, जो आज देश की तीसरी सबसे बड़ी बीयर कंपनी है। डैनी ने इस बीयर कंपनी को इसलिए खोला ताकि उनके लोगों को रोजगार मिल सके और उनके गांव को आर्थिक स्तर पर एक पहचान मिले।
डैनी ने साल 1971 में बी.आर. इशारा की फिल्म 'जरूरत' से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। इन्होंने 'हम', 'खुदा गवाह', 'अग्निपथ’, ‘आर्मी’ 'हमसे है जमाना' और 'घातक' जैसी फिल्मों के साथ पांच दशकों तक सिनेमा पर राज किया। इन्होंने 1980 में हॉरर क्लासिक 'फिर वही रात' का निर्देशन भी किया और प्लेबैक सिंगिंग भी की। डैनी ने 190 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। फिल्म घातक के 'कात्या' और फिल्म अग्निपथ के 'कांचा चीना' जैसे किरदारों को डैनी ने अपने जबरदस्त अभिनय से यादगार बना दिया है।
डैनी ने साल 1990 में सिक्किम की राजकुमारी गवा डेन्जोंगपा से शादी की। दोनों का एक बेटा है जिनका नाम रिनजिंग डेन्जोंगपा है। फिल्मों में इनके अतुलनीय योगदान के लिए इन्हें साल 2003 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।