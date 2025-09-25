‘रिमझिम गिरे सावन’, तेज बारिश और तूफान के बीच मुंबई की सड़कों पर फिल्माया गया ये गाना बन चुका है बारिश का दूसरा नाम

मंजिल फिल्म के इस गाने के फीमेल वर्जन की शूटिंग का किस्सा बहुत रोचक है। इस गाने को शूट करने वाले बासु चटर्जी का मानना था कि गाने में रियल मुंबई, रियल बारिश होनी चाहिए। इसलिए गाने को मुंबई के मरीन ड्राइव पर शूट किया गया था। शूटिंग से पहले अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी को बोलै गया कि आपको बस हंसते-मुस्कराते हुए बस बारिश में सड़क पर चलते रहना है। एक दूसरे को देख कर मुस्कुराना है, बारिश को फील करना है, एक दूसरे में खो जाना है। अमिताभ बच्चन उस दौर के पॉपुलर एक्टर बन चुके थे और वो सड़क पर बिना सिक्योरिटी के मुंबई की बारिश में सड़क पर घूम रहे थे। मौसमी जी ने बताया था कि हम चलते जा रहे थे और हमें पता भी नहीं चला कि कैमरा कब स्टार्ट हुआ। वहीं, बिग बी ने भी बोला था कि इस गाने की शूटिंग सिर्फ शूटिंग नहीं बल्कि उनकी जिंदगी के खूबसूरत लम्हों में से एक था। आपको बता दें कि गाने की शूटिंग बिना किसी परमिशन के हुई थी।