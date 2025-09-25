Patrika LogoSwitch to English

‘रिमझिम गिरे सावन’, तेज बारिश और तूफान के बीच मुंबई की सड़कों पर फिल्माया गया ये गाना बन चुका है बारिश का दूसरा नाम

Bollywood Rain Song: बारिश का ऑल टाइम फेवरेट 'रमझिम गिरे सावन', गाने से जुड़ा वो रोचक किस्सा जब अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी तेज बारिश में मुंबई की सड़कों पर घूम रहे थे।

मुंबई

Rashi Sharma

Sep 25, 2025

Moushumi Chatterjee and Amitabh Bachchan in Rimjhim Gire Sawan Song
रिमझिम गिरे सावन गाने की फोटोज। (फोटो सोर्स: moushumi__chatterjee)

Bollywood Rain Song: टॉलीवूड हो, बॉलीवुड हो या कॉलीवुड, फिल्म इंडस्ट्री में अलग-अलग भाषाओं में हजारों-लाखों गाने बन चुके हैं। सुख-दुःख, प्यार-मोहब्बत, मस्ती-छेड़खानी, जुदाई-विदाई हर मूड, हर सिचुएशन पर आपको भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में आपको गाने मिल जाएंगे। और अगर बात करें बारिश की तो बॉलीवुड में बारिश पर बहुत से गाने जैसे 'बरसो से मेघा-मेघा', 'लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है', 'भीगी-भीगी रातों में', 'टिप-टिप बरसा पानी', 'बरसात के मौसम में', 'भागे रे मन' जैसे गाने बन चुके हैं जो सुपर हिट भी रहे हैं। मगर हिंदी फिल्म का एक गाना ऐसा है जो बारिश का पर्याय बन चुका है। आइये जानते हैं कौन सा है ये गाना।

कौन सा है ये गाना (Bollywood Rain Song)

साल 1979 में अमिताभ बच्चन और मौसमी चैटर्जी की एक फिल्म आई थी, जिसका नाम था 'मंजिल'। इसमें एक गाना था 'रिमझिम गिरे सावन'। 46 साल पहले आया ये गाना आज भी बारिश का दूसरा नाम है। किसी से भी पूछो की बारिश पर गाना गाओ तो उसके मुंह से यहीं गाना निकलता है। सावन का गाना बोलने पर भी यही गाना जेहन में आता है। फिल्म में ये गाना दो बार फिल्माया गया है एक बार मेल वॉइस और दूसरा फीमेल वॉइस में। आपको बता दें कि गाने मेल वर्जन किशोर कुमार ने गया था और फीमेल वर्जन लता मंगेशकर ने गाया था। गाने का म्यूजिक आर डी बर्मन ने दिया था, जबकि एक बोल योगेश ने लिखे हैं।

रिमझिम गिरे सावन गाने की फोटोज। (फोटो सोर्स: moushumi__chatterjee)

गाने की शूटिंग से जुड़ा रोचक किस्सा (Rimjhim Gire Sawan was Shot on the Streets of Mumbai in Heavy Rain)

मंजिल फिल्म के इस गाने के फीमेल वर्जन की शूटिंग का किस्सा बहुत रोचक है। इस गाने को शूट करने वाले बासु चटर्जी का मानना था कि गाने में रियल मुंबई, रियल बारिश होनी चाहिए। इसलिए गाने को मुंबई के मरीन ड्राइव पर शूट किया गया था। शूटिंग से पहले अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी को बोलै गया कि आपको बस हंसते-मुस्कराते हुए बस बारिश में सड़क पर चलते रहना है। एक दूसरे को देख कर मुस्कुराना है, बारिश को फील करना है, एक दूसरे में खो जाना है। अमिताभ बच्चन उस दौर के पॉपुलर एक्टर बन चुके थे और वो सड़क पर बिना सिक्योरिटी के मुंबई की बारिश में सड़क पर घूम रहे थे। मौसमी जी ने बताया था कि हम चलते जा रहे थे और हमें पता भी नहीं चला कि कैमरा कब स्टार्ट हुआ। वहीं, बिग बी ने भी बोला था कि इस गाने की शूटिंग सिर्फ शूटिंग नहीं बल्कि उनकी जिंदगी के खूबसूरत लम्हों में से एक था। आपको बता दें कि गाने की शूटिंग बिना किसी परमिशन के हुई थी।

46 पहले इस गाने का पिक्चराइजेशन बहुत खूबसूरत है और इसमें सब कुछ रियल था। आज इस गाने को देख कर 70 के दशक की मुंबई कैसी होती होगी इसका अंदाजा लगता है। शायद यही वजह है कि लोग आज भीइस गाने को देखना और सुनना पसंद करते हैं और बारिश का आनंद लेते हैं। इस गाने में 46 साल पहले का मुंबई भी दिखता है जो आज बहुत बदल चुका है। ये गाना आज भी लोगों को इतना पसंद है कि लोग इसको सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। यहां तक कि इस पर रील्स भी बनती हैं।

तो जल्दी से एक बार फिर से इस गाने को देखिये और इसकी खूबसूरती का लुत्फ उठाइए।

बॉलीवुड

