Exclusive : IFFI जूरी के चेयरमैन बोले- कायर, गूंगे-बहरे हैं क्या पाकिस्तानी कलाकार, क्यों नहीं बोलते आतंक के खिलाफ?

जवाब- राजा बुंदेला ने कहा कि पाकिस्तान कलाकार नहीं आईएसआई एजेंट भेजता है या भेजने की चाहत रखता है तो कलाकार कहां से आएंगे। हमने हमेशा पाकिस्तानी कलाकार को प्यार दिया लेकिन बदले में हमें क्या मिला, वो दुनिया के सामने है। जहां तक पाकिस्तानी कलाकारों की बात है, तो उनको तब तक बैन रखा जाना चाहिए जब तक वो आतंक के खिलाफ नहीं बोलते। अपनी अवाम को सही राह पर नहीं लाते। जम्मू-कश्मीर के खिलाफ बोलना बंद नहीं करते। क्या पाकिस्तानी कलाकार गूंगे-बहरे या कायर हैं…? उनको हिम्मत दिखानी चाहिए।