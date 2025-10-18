Farah Khan and Dilip: फराह खान ने दिलीप की बढ़ाई सैलरी और राघव से कहा, ‘पहले तुम नाला सोपारा…’

फराह खान के व्लॉग में दिलीप और राघव जुयाल। (फोटो सोर्स: @FarahKhanK)
Farah Khan and Dilip: फराह खान आये दिन अपने व्लॉग में किसी न किसी सेलिब्रिटी के घर जाती हैं, उनसे चिटचैट करती हैं। उनके घर का टूर भी करती हैं और फैंस को भी अपने व्लॉग के जरिए उनके फेवरेट स्टार के घर की सैर कराती हैं। इस बार उनके व्लॉग में नजर आये बैडस ऑफ़ बॉलीवुड फेम राघव जुयाल। लेकिन इस बार उल्टा हुए कि फराह खान और दिलीप उनक घर नहीं गए, बल्कि राघव खुद फराह के घर पहुंच गए। आइये जानते हैं फिर क्या हुआ…
फराह खान और दिलीप अपने हर व्लॉग में फैंस का दिल जीत लेते हैं। फराह का मजाकिया अंदाज और दिलीप की सादगी और मस्तीभरी नोकझोंक व्यूअर्स को खूब पसंद आती है। इस बार के लेटेस्ट व्लॉग में फराह के कुक दिलीप ने एक बार फिर अपनी सैलरी हाइक के बारे में बताया है। दिलीप की सैलरी वैसे भी हमेशा से लोगों का ध्यान खींचती है और इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है।
आपको बता दें कि फराह खान हर नए व्लॉग की स्टार्टिंग हमेशा दिलीप से होती है और लेटेस्ट व्लॉग की शुरुआत भी दिलीप के साथ ही हुई। कैमरा ऑन होते ही दिलीप सबको खुशखबरी देते हैं कि उनका शो काफी अच्छा चल रहा है और फराह मैम ने फाइनली उनकी सैलरी बढ़ा दी है। व्लॉग में दिलीप काफी खुश दिख रहे हैं और खुशी से झूमते हुए कहते हैं कि वो बहुत खुश हैं। इसी के साथ वो दर्शकों से मजाक में ये भी कह देते हैं कि इस बात का जिक्र फराह से मत करना। आगे वो अपने मजाकिया अंदाज में कहते हैं, “अगर मैं थोड़ा और रो लूं, तो फराह मैम मेरी सैलरी और बढ़ा देंगी!”
तभी फराह खान की एंट्री होती है। वो दिलीप को देखकर पूछती हैं कि वो रो क्यों रहे हैं? दिलीप जवाब देते हैं, “सैलरी हाइक!” ये सुनते ही फराह झल्ला उठती हैं और कहती हैं, “अभी तो सैलरी बढ़ाई है, ये आदमी कभी खुश ही नहीं रहता!” दोनों के बीच की ये प्यारी नोक-झोंक दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है और हंसा भी रही है।
'Kill' में अपनी जबरदस्त एक्टिंग का जलवा दिखा चुके राघव जुयाल पहुंचे फराह खान के घर। जैसे ही राघव अंदर आते हैं, वो दिलीप के पैर छूने के लिए झुकते हैं, मगर दिलीप शरमाते हुए पीछे हट जाते हैं और फिर दोनों एक-दूसरे को गले लगा लेते हैं। राघव मजाक में फराह से कहते हैं कि उन्होंने तो दिलीप को स्टार बना दिया है।
वहीं, राघव जुयाल को देखने के बाद फराह ने बोला, “हे भगवान! स्टारडम ऐसा ही होता है। तुम हॉलीवुड के किसी रॉकस्टार जैसे लग रहे हो। पहले तुम नाला सोपारा के लगते थे… अब तुम बदल गए हो। बहुत अच्छे लग रहे हो, सफलता तुम्हारे लिए काम कर रही है।” इस पर राघव ने कहा कि फराह ने उन्हें दिलीप जैसा स्टार नहीं बनाया।
मस्ती-मजाक के बीच व्लॉग में राघव ने ये भी बताया, 'मैं देहरादून में एक बहुत बड़ा घर बनवा रहा हूं, जो 5 मंजिला बन रहा है।" इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि जब उनका घर बनकर तैयार हो जाएगा, तो वो फराह को वहां एक और व्लॉग बनाने के लिए बुलाएंगे। इसपर फराह ने फिर राघव से पूछा, 'तो क्या आप अभी बॉम्बे में किराए पर रहते हो? राघव ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं, यह मेरा अपना घर है।'
इस व्लॉग में फराह, राघव और दिलीप तीनों ने खूब मजा-मस्ती करते हुए बातचीत की, साथ ही एक-दूसरे का मजाक भी उड़ाया। जब राघव जुयाल दिलीप की तारीफों के पुल बांध रहे थे तभी फराह उनको टोक देती हैं, और कहती हैं कि ज्यादा तारीफ मत करो वरना इसको फिर से सैलरी बढ़वाने का मौका मिल जाएगा।
