Farah Khan and Dilip: फराह खान ने दिलीप की बढ़ाई सैलरी और राघव से कहा, ‘पहले तुम नाला सोपारा…’

आपको बता दें कि फराह खान हर नए व्लॉग की स्टार्टिंग हमेशा दिलीप से होती है और लेटेस्ट व्लॉग की शुरुआत भी दिलीप के साथ ही हुई। कैमरा ऑन होते ही दिलीप सबको खुशखबरी देते हैं कि उनका शो काफी अच्छा चल रहा है और फराह मैम ने फाइनली उनकी सैलरी बढ़ा दी है। व्लॉग में दिलीप काफी खुश दिख रहे हैं और खुशी से झूमते हुए कहते हैं कि वो बहुत खुश हैं। इसी के साथ वो दर्शकों से मजाक में ये भी कह देते हैं कि इस बात का जिक्र फराह से मत करना। आगे वो अपने मजाकिया अंदाज में कहते हैं, “अगर मैं थोड़ा और रो लूं, तो फराह मैम मेरी सैलरी और बढ़ा देंगी!”