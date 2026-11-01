रिहाना के लिए गाना बनाएंगे हिमेश रेशमिया? इंटरनेशनल म्यूजिक की दुनिया में एंट्री को लेकर किया बड़ा दावा!

हिमेश ने कहा कि बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अंग्रेजी में 15 गाने तैयार किए हैं। इन सभी गानों को उन्होंने खुद लिखा, गाया और कंपोज किया है। उनके मुताबिक, ये गाने बनावटी नहीं लगते और खास तौर पर अंग्रेजी म्यूजिक सुनने वाले दर्शकों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सिंगर ने बताया कि वह इन गानों को बड़े स्तर पर लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए सही समय और योजना का इंतजार कर रहे हैं। फिल्मों और दूसरे प्रोजेक्ट्स में व्यस्त होने के कारण अब तक वह इस एल्बम पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाए हैं।