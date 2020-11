KBC 12: IPS अफसर मोहिता शर्मा बनीं दूसरी करोड़पति, इस सवाल का जवाब देकर जीते 1 करोड़ रुपये

नई दिल्ली। टीवी पर आने वाला शो आज के समय में लोगों का सबसे पसंदीदा शो बन चुका है इस शो में हर कंटेस्टेंट्स अपनी किस्मत अजमाने के लिए आते है लेकिन करोड़पति बनना हर किसी के बस की बात नही होती है। लेकिन इस साल के 12 सीजन के एपिसोड में एक महिला ने बाजी मार ली है। जिसनें 1 करोड़ की राशि अपने नाम करके अमिताभ बच्चन को भी खड़े होकर हाथ जोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। 'कौन बनेगा करोड़पति 12' सीजन की हॉट सीट में बैठी मोहिता शर्मा पेशे से एक आईपीएस अफसर हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपये की राशि जीतकर सभी को हैरान कर दिया है।

MOHITA SHARMA, an IPS officer is #KBC12’s second crorepati ! Watch her attempt the #Sawaal7CroreKa in #KBC12 on 17th Nov 9 pm only on Sony. @SrBachchan @SPNStudioNEXT pic.twitter.com/EdhAp22DsO