न घर, ना ही काम, खाने के थे लाले, जेब में मात्र 27 पैसे लेकर मुंबई आया था शब्दों का ये जादूगर

Javed Akhtar: शब्दों के जादूगर जावेद अख्तर पिछले 6 दशकों से फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। उन्होंने सैंकड़ों फिल्मों की स्क्रिप्ट, डायलॉग्स और गीत लिखे हैं। चाहे वो बॉर्डर फिल्म का 'संदेसे आते हैं' हो या फिर 'चिट्ठी न कोई संदेस…' हो उनकी कलम से निकला हर शब्द दिल को छू जाता है। मगर उनके लिए स मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था। जावेद अख्तर ने अपने संघर्ष दिनों को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफार्म X (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर की है। उन्होंने अपनी पोस्ट में बताया कि कैसे वो मुंबई आये, कई-कई दिनों तक भूखे रहे और आर्थिक तंगी से गुजरे। उनकी ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।