‘तमीज में रहकर भी हंसाया जा सकता है’ कैलाश खेर का फूटा समय रैना पर गुस्सा, बिहारी- कश्मीरी पंडित के चुटकुलों पर बोले- मर्यादा न भूले

यह पूरा विवाद 'इंडियाज़ गॉट लेटेंट 2' के उस एपिसोड से शुरू हुआ था जहां, पैनलिस्ट के रूप में अर्चना पूरन सिंह भी मौजूद थीं। वहीं, शेरोन वर्मा और शो के होस्ट समय रैना के बीच तीखी जुबानी जंग देखने को मिली थी। शो के दौरान समय रैना ने शेरोन वर्मा के बिहारी मूल और काम के लिए पलायन करने वाले लोगों पर मजाक बनाया था। जवाब में शेरोन ने समय की कश्मीरी पहचान पर तंज कसते हुए कहा कि "कम से कम मैंने अपनी मर्जी से अपना राज्य छोड़ा है।"