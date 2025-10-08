‘कांतारा चैप्टर 1’ का वो एक्टर, जिसको पर्दे पर देख कुछ हुए खुश तो कुछ गमगीन, रिलीज से पहले ही छोड़ दी दुनिया

'कांतारा चैप्टर 1' फिल्म की रिलीज के बाद से ही राकेश पुजारी की बहुत चर्चा हो रही है। उनके अभिनय को बहुत तारीफें मिल रही हैं। उन्होंने अपने अभिनय के लोगों का दिल जीत लिया है। मगर अफ़सोस कि राकेश पुजारी अपनी इस वाहवाही को देखने के लिए इस दुनिया में ही नहीं हैं। 2025 में मई महीने में एक्टर का निधन हो गया था। मगर कमाल देखिये कि उनके निधन के बाद उनकी चर्चा हो रही है। धार्मिक और पौराणिक कथाओं पर आधारित फिल्म कांतारा चैप्टर 1 वैसे तो एक गंभीर फिल्म है, मगर राकेश पुजारी ने इसमें एक हास्य किरदार 'पेप्पे' को निभाया है। जिसे देख कर दर्शक अपनी हंसी रोक नहीं पाए। पेप्पे अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को डर के बीच हंसाने में कामयाब रहा और लोगों को ठहाके लगाने पर मजबूर किया।