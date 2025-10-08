Patrika LogoSwitch to English

मनोरंजन

‘कांतारा चैप्टर 1’ का वो एक्टर, जिसको पर्दे पर देख कुछ हुए खुश तो कुछ गमगीन, रिलीज से पहले ही छोड़ दी दुनिया

Kantara Chapter 1 Actor Rakesh Poojary: ऋषभ शेट्टी स्टारर 'कांतारा चैप्टर 1' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाये हुए है। फिल्म और फिल्म के कलाकारों को दर्शकों का प्यार और तारीफ मिल रही है। मगर फिल्म का एक कलाकार फिल्म की सफलता को देखने के लिए अब इस दुनिया में नहीं है। आइये जानते हैं कांतारा के इस एक्टर के बारे में।

2 min read

मुंबई

image

Rashi Sharma

Oct 08, 2025

Kantara Chapter 1 Actor Rakesh Poojary Died By Cardiac Arrest

कांतारा चैप्टर 1 एक्टर राकेश पुजारी की फोटो। (फोटो सोर्स: IMDb)

Kantara Chapter 1 Actor Rakesh Poojary: इन दिनों ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाये हुए है और करोड़ों कमा रही है। फिल्म के लीड एक्टर ऋषभ शेट्टी ने पिछली बार (कांतारा) की तरह ही इस बार भी दर्शकों को अपने अभिनय से प्रभावित किया है। लोग उनकी एक्टिंग को पसंद कर रहे हैं। ऋषभ के साथ ही फिल्म के दूसरे कलाकारों की भी सराहना हो रही है। मगर अब कांतारा से जुडी एक दुखद खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि फिल्म का एक एक्टर 'कांतारा चैप्टर 1' की रिलीज से पहले ही दुनिया को अलविदा कह चुका है। इस एक्टर का नाम है 'राकेश पुजारी'।

रिजीज से पहले हुआ था निधन (Died before Movie Release)

'कांतारा चैप्टर 1' फिल्म की रिलीज के बाद से ही राकेश पुजारी की बहुत चर्चा हो रही है। उनके अभिनय को बहुत तारीफें मिल रही हैं। उन्होंने अपने अभिनय के लोगों का दिल जीत लिया है। मगर अफ़सोस कि राकेश पुजारी अपनी इस वाहवाही को देखने के लिए इस दुनिया में ही नहीं हैं। 2025 में मई महीने में एक्टर का निधन हो गया था। मगर कमाल देखिये कि उनके निधन के बाद उनकी चर्चा हो रही है। धार्मिक और पौराणिक कथाओं पर आधारित फिल्म कांतारा चैप्टर 1 वैसे तो एक गंभीर फिल्म है, मगर राकेश पुजारी ने इसमें एक हास्य किरदार 'पेप्पे' को निभाया है। जिसे देख कर दर्शक अपनी हंसी रोक नहीं पाए। पेप्पे अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को डर के बीच हंसाने में कामयाब रहा और लोगों को ठहाके लगाने पर मजबूर किया।

क्या थी राकेश पुजारी की मौत की वजह? (Actor Rakesh Poojary Died By Cardiac Arrest)

कांतारा एक्टर राकेश पुजारी। (फोटो सोर्स: rakeshpoojary_comedy_kiladi)

आपको बता दें कि 'कांतारा चैप्टर 1' की शूटिंग के दौरान कई एक्टर्स और क्रू मेंबर्स की मौत की खबरें आईं थीं। जिनमें से ही एक थे अभिनेता राकेश पुजारी। हालांकि, राकेश की मौत फिल्म के सेट पर नहीं हुई थी, बल्कि वो 11 मई 2025 को अपने एक करीबी दोस्त की शादी की मेहंदी सेरिमनी में पहुंचे थे। जहां उनको कार्डियक अरेस्ट आया और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। मात्र 34 वर्ष की आयु में राकेश पुजारी का निधन हो गया था। इस खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को चौंका दिया था।

कन्नड़ शो से मिली थी राकेश पुजारी को पहचान

राकेश पुजारी को पहचान उनके सबसे पहले और चर्चित कन्नड़ शो 'कॉमेडी खलाड़ीगालु' के दूसरे सीजन से मिली। शो में उनकी कॉमिक टाइमिंग गजब की थी, जिसको देख कर लोग अपनी हंसी रोक नहीं पाते थे। इस शो में राकेश की टीम ने दो बार हिस्सा लिया एक बार वो रनर-अप रहे और दूसरी बार विनर बनकर सबको इंप्रेस किया।

फिल्म में दिया केवल एक Kissing Scene और मुंबई की सड़कों पर भीख मांगने वाली इस लड़की की बदल गई किस्मत
बॉलीवुड
Dil Movie Kissing Scene

