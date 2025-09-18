पॉपुलर सिंगर करण औजला और Ed Sheeran की जोड़ी करने वाली है धमाका, जल्दी ही रिलीज होगा नया गाना

BBC Asian Network के साथ इंटरव्यू में Ed Sheeran ने कहा, उनके लिए पंजाबी सिंगर करण औजला के साथ काम करना उनके म्यूजिक सफर का एक रोमांचक पड़ाव है। उन्होंने बताया, जब मैंने पहली बार पंजाबी गाना ‘Lover’ गाया था, तब दिलजीत दोसांझ मुझे पंजाबी बोलना सीखा रहे थे। उसके बाद मैंने अरिजीत सिंह के साथ काम किया जिसका अनुभव भी काफी मजेदार था और अब मैंने करण औजला के साथ एक नया गाना रिकॉर्ड किया है। करण के साथ इस गाने में भी मैंने थोड़ा-थोड़ा पंजाबी गाना गाया है।”