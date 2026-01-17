38 की उम्र में कुंवारी ‘बबीता जी’ ने खोले निजी जिदंगी के राज, शादी पर मुनमुन दत्ता का बेबाक बयान, बोलीं- प्यार खत्म…

Munmun Dutta on Love, Marriage And Breakup (सोर्स- इंस्टाग्राम (ranveerallahbadia)
Munmun Dutta On Marriage And Breakup: टीवी के सबसे लोकप्रिय शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता लंबे समय से दर्शकों के दिलों पर राज कर रही हैं। ग्लैमर और स्टाइल के साथ-साथ उनकी निजी जिंदगी भी हमेशा चर्चा में रही है। हालांकि मुनमुन कम ही अफवाहों पर प्रतिक्रिया देती हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलकर बात की और शादी, प्यार और ब्रेकअप पर अपने दिल की बात कही।
जब मुनमुन से पूछा गया कि क्या वह शादी करना चाहती हैं, तो उन्होंने बिना किसी लाग-लपेट के कहा, 'मुझे प्यार से प्यार है, लेकिन अभी मैं इस बात को लेकर पूरी तरह क्लियर नहीं हूं कि मुझे शादी करनी है या नहीं। अगर मेरी किस्मत में शादी लिखी होगी, तो हो जाएगी। मैं वो लड़की नहीं हूं जो शादी के पीछे भागे।' मुनमुन की मानें तो वो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना पसंद करती हैं।
आगे बात करते हुए मुनमुन ने कहा, 'मेरा बचपन से कभी ये सपना नहीं रहा कि मेरा पति ऐसा होना चाहिए या मेरी शादी ऐसी होनी चाहिए।' उनके मुताबिक जिंदगी में हर चीज प्लान के हिसाब से नहीं होती और वह चीजों को नैचुरल तरीके से होने देना पसंद करती हैं।
अपनी पसंद को लेकर मुनमुन ने बेहद ईमानदारी से कहा, 'मुझे गुड लुकिंग, होशियार और आर्थिक रूप से मजबूत लड़के पसंद हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत जरूरी हैं। मैं वो लड़की नहीं हूं जो झूठ बोले, इसलिए मुझे सामने वाले में भी साफगोई चाहिए।' उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इन दिनों उन्हें कोरियन एक्टर्स पर खासा क्रश हो रहा है।
विदेशी से शादी के सवाल पर मुनमुन ने कहा, 'हां, मेरी फॉरेनर्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग होती है। वो अलग-अलग देशों में रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, जिससे उनकी सोच पर फर्क पड़ता है। मुझे लगता है कि ट्रैवल इंसान की सोच बदल देता है।'
हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया, 'मैं ये नहीं कह रही कि हिंदुस्तानी पुरुष अच्छे नहीं होते। मेरे कई भारतीय दोस्त हैं जो महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता।'
प्यार और ब्रेकअप पर बात करते हुए मुनमुन ने कहा, 'मैं किसी के साथ एकदम से ब्रेकअप नहीं कर सकती। मैं कोशिश करती हूं, बहुत कुछ देती हूं। लेकिन जब देने से ज्यादा पाने का वक्त आता है और वो नहीं मिलता, तो तकलीफ होती है। धीरे-धीरे रिश्ते में नीरसता आ जाती है।' उनका मानना है कि प्यार खत्म होना किसी एक जेंडर की गलती नहीं होती, यह किसी के साथ भी हो सकता है।
मुनमुन दत्ता ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और बाद में टीवी और फिल्मों में पहचान बनाई। उन्होंने साल 2004 में अपने अभिनय करियर की शुरूआत शो 'हम सब बाराती' से की। मुनमुन दत्ता फिल्म 'मुंबई एक्सप्रेस' (2005) और 'हॉलीडे' (2006) में नजर आ चुकी हैं। अभिनेत्री के इंस्टाग्राम पर 8.6 मिलियन फॉलोवर्स हैं।
