38 की उम्र में कुंवारी ‘बबीता जी’ ने खोले निजी जिदंगी के राज, शादी पर मुनमुन दत्ता का बेबाक बयान, बोलीं- प्यार खत्म…

Munmun Dutta On Marriage And Breakup: टीवी के सबसे लोकप्रिय शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता लंबे समय से दर्शकों के दिलों पर राज कर रही हैं। ग्लैमर और स्टाइल के साथ-साथ उनकी निजी जिंदगी भी हमेशा चर्चा में रही है। हालांकि मुनमुन कम ही अफवाहों पर प्रतिक्रिया देती हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलकर बात की और शादी, प्यार और ब्रेकअप पर अपने दिल की बात कही।