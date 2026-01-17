17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

38 की उम्र में कुंवारी ‘बबीता जी’ ने खोले निजी जिदंगी के राज, शादी पर मुनमुन दत्ता का बेबाक बयान, बोलीं- प्यार खत्म…

Munmun Dutta On Marriage And Breakup: शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में बबीता जी के किरदार से घर-घर में फेमस हुईं एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपनी पर्सनल जिंदगी को लेकर कई राज खोले हैं। मुनमुन ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 17, 2026

Munmun Dutta on Personal Life

Munmun Dutta on Love, Marriage And Breakup (सोर्स- इंस्टाग्राम (ranveerallahbadia)

Munmun Dutta On Marriage And Breakup: टीवी के सबसे लोकप्रिय शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता लंबे समय से दर्शकों के दिलों पर राज कर रही हैं। ग्लैमर और स्टाइल के साथ-साथ उनकी निजी जिंदगी भी हमेशा चर्चा में रही है। हालांकि मुनमुन कम ही अफवाहों पर प्रतिक्रिया देती हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलकर बात की और शादी, प्यार और ब्रेकअप पर अपने दिल की बात कही।

शादी के सवाल पर मुनमुन का जवाब (Munmun Dutta On Marriage And Breakup)

जब मुनमुन से पूछा गया कि क्या वह शादी करना चाहती हैं, तो उन्होंने बिना किसी लाग-लपेट के कहा, 'मुझे प्यार से प्यार है, लेकिन अभी मैं इस बात को लेकर पूरी तरह क्लियर नहीं हूं कि मुझे शादी करनी है या नहीं। अगर मेरी किस्मत में शादी लिखी होगी, तो हो जाएगी। मैं वो लड़की नहीं हूं जो शादी के पीछे भागे।' मुनमुन की मानें तो वो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना पसंद करती हैं।

'बचपन से शादी का सपना नहीं देखा' (Munmun Dutta on Personal Life)

आगे बात करते हुए मुनमुन ने कहा, 'मेरा बचपन से कभी ये सपना नहीं रहा कि मेरा पति ऐसा होना चाहिए या मेरी शादी ऐसी होनी चाहिए।' उनके मुताबिक जिंदगी में हर चीज प्लान के हिसाब से नहीं होती और वह चीजों को नैचुरल तरीके से होने देना पसंद करती हैं।

कैसे लड़के आते हैं पसंद?

अपनी पसंद को लेकर मुनमुन ने बेहद ईमानदारी से कहा, 'मुझे गुड लुकिंग, होशियार और आर्थिक रूप से मजबूत लड़के पसंद हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत जरूरी हैं। मैं वो लड़की नहीं हूं जो झूठ बोले, इसलिए मुझे सामने वाले में भी साफगोई चाहिए।' उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इन दिनों उन्हें कोरियन एक्टर्स पर खासा क्रश हो रहा है।

क्या विदेशी लड़के से शादी करेंगी? (Munmun Dutta on Love)

विदेशी से शादी के सवाल पर मुनमुन ने कहा, 'हां, मेरी फॉरेनर्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग होती है। वो अलग-अलग देशों में रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, जिससे उनकी सोच पर फर्क पड़ता है। मुझे लगता है कि ट्रैवल इंसान की सोच बदल देता है।'
हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया, 'मैं ये नहीं कह रही कि हिंदुस्तानी पुरुष अच्छे नहीं होते। मेरे कई भारतीय दोस्त हैं जो महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता।'

ब्रेकअप पर भी रखी बेबाक राय (Munmun Dutta on Breakup)

प्यार और ब्रेकअप पर बात करते हुए मुनमुन ने कहा, 'मैं किसी के साथ एकदम से ब्रेकअप नहीं कर सकती। मैं कोशिश करती हूं, बहुत कुछ देती हूं। लेकिन जब देने से ज्यादा पाने का वक्त आता है और वो नहीं मिलता, तो तकलीफ होती है। धीरे-धीरे रिश्ते में नीरसता आ जाती है।' उनका मानना है कि प्यार खत्म होना किसी एक जेंडर की गलती नहीं होती, यह किसी के साथ भी हो सकता है।

मुनमुन दत्ता के बारे में (Munmun Dutta Career)

मुनमुन दत्ता ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और बाद में टीवी और फिल्मों में पहचान बनाई। उन्होंने साल 2004 में अपने अभिनय करियर की शुरूआत शो 'हम सब बाराती' से की। मुनमुन दत्ता फिल्म 'मुंबई एक्सप्रेस' (2005) और 'हॉलीडे' (2006) में नजर आ चुकी हैं। अभिनेत्री के इंस्टाग्राम पर 8.6 मिलियन फॉलोवर्स हैं।

ये भी पढ़ें

जिस फिल्म के लिए लौटाए 15 करोड़, उसी ने बनाया था मालामाल, कार्तिक आर्यन को ‘तू मेरी…’ के लिए मिली सबसे मोटी रकम?
बॉलीवुड
Kartik Aaryan Fees For Tu Meri Main Tera

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

17 Jan 2026 02:36 pm

Published on:

17 Jan 2026 02:34 pm

Hindi News / Entertainment / 38 की उम्र में कुंवारी ‘बबीता जी’ ने खोले निजी जिदंगी के राज, शादी पर मुनमुन दत्ता का बेबाक बयान, बोलीं- प्यार खत्म…

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

दिशा पटानी की रिलेशनशिप को लेकर मचा बवाल, मॉडल के डेटिंग पोस्ट ने बढ़ाई हलचल

Disha Patani relationship sparks uproar
बॉलीवुड

फिल्म ‘जिस्म’ को लेकर पूजा भट्ट ने किया पोस्ट, जॉन अब्राहम की शेयर की ऐसी फोटो, हो गई वायरल

jism completed 23 years Pooja Bhatt Shares John Abraham Shirtless Photo
बॉलीवुड

ऋतिक रोशन ने कंगना रनौत को भेजा था कानूनी नोटिस… 10 साल बाद ‘ड्रामा क्वीन’ का चौंकाने वाला पोस्ट आया सामने

Hrithik Roshan-Kangana Ranaut controversy
बॉलीवुड

मैंने बदला ले लिया… अफेयर और धोखाधड़ी के आरोपों के बीच पारुल गुलाटी आई करण औजला के सपोर्ट में

Karan Aujla Controversy
बॉलीवुड

तलाक के बाद अब काम को लेकर छलका माही विज का दर्द, बेटी तारा को लेकर कही ये बड़ी बात

Mahhi ViJ Emotional statement on his work and daughter dara after jay bhanushali divorce
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.