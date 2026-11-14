‘जो सत्ता में बैठा है, वो भी डरता है’, आखिर क्यों ताकतवर बनने के बाद भी असुरक्षित रहते हैं कालीन भैया? पंकज त्रिपाठी ने खोला किरदार का राज

हाल ही में IANS से बातचीत के दौरान पंकज त्रिपाठी से पूछा गया कि क्या कालीन भैया का सत्ता, डर और नियंत्रण को लेकर जुनून अपनी अहमियत खोने के गहरे डर से उपजा है। इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि असुरक्षा सत्ता के खेल का एक स्वाभाविक हिस्सा है। पंकज ने स्पष्ट शब्दों में कहा, "हां, सत्ता के खेल में हमेशा यह समस्या रहती है कि जो व्यक्ति सत्ता में बैठा है, वो असुरक्षित होता है।"