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‘जो सत्ता में बैठा है, वो भी डरता है’, आखिर क्यों ताकतवर बनने के बाद भी असुरक्षित रहते हैं कालीन भैया? पंकज त्रिपाठी ने खोला किरदार का राज

Pankaj Tripathi Interview: 'मिर्जापुर' के कालीन भैया यानी पंकज त्रिपाठी ने अपने किरदार की असुरक्षाओं पर बात करते हुए कहा कि सत्ता में बैठा व्यक्ति हमेशा असुरक्षित होता है।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Updated: 14 Nov 2026, 4:41 PM IST

Mirzapur The Movie

कालीन भैया की ताकत के पीछे छिपा है कौन सा गहरा डर ( सोर्स: X-@Bollyhungama/@KumarNikstwiter)

Pankaj Tripathi Mirzapur: फेमस क्राइम-थ्रिलर फ्रेंचाइजी 'मिर्जापुर' में 'कालीन भैया' के दमदार किरदार से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने अपने इस फेमस रोल की मनोवैज्ञानिक परतों पर खुलकर बात की है। पंकज ने बताया कि बेहद रौबदार और ताकतवर दिखने वाले लोगों के बाहरी व्यक्तित्व के पीछे अक्सर गहरी असुरक्षाएं छिपी होती हैं।

सत्ता के खेल का हिस्सा है असुरक्षा

हाल ही में IANS से बातचीत के दौरान पंकज त्रिपाठी से पूछा गया कि क्या कालीन भैया का सत्ता, डर और नियंत्रण को लेकर जुनून अपनी अहमियत खोने के गहरे डर से उपजा है। इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि असुरक्षा सत्ता के खेल का एक स्वाभाविक हिस्सा है। पंकज ने स्पष्ट शब्दों में कहा, "हां, सत्ता के खेल में हमेशा यह समस्या रहती है कि जो व्यक्ति सत्ता में बैठा है, वो असुरक्षित होता है।"

अब प्राइम वीडियो पर आ रही है 'मिर्जापुर: द मूवी'

गौरतलब है कि सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद अब 'मिर्जापुर: द मूवी' ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने जा रही है। गुरमीत सिंह के निर्देशन में बनी इस फिल्म को अमेजन MGM स्टूडियोज ने एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर पेश किया है। रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर द्वारा समर्थित इस प्रोजेक्ट को कासिम जगमगिया और विशाल रामचंदानी ने सह-निर्मित किया है।

फिल्म में पंकज त्रिपाठी के साथ अली फजल, दिव्येंदु, रसिका दुगल, श्वेता त्रिपाठी, श्रिया पिलगांवकर और हर्षिता गौर अपने लोकप्रिय किरदारों में वापस लौटे हैं। इसके अलावा, इस बार कहानी में जितेंद्र कुमार और रवि किशन जैसे नए कलाकार भी जुड़े हैं।

छोटे किरदारों से नेशनल अवार्ड तक का सफर

पंकज त्रिपाठी के अभिनय सफर की बात करें तो उन्होंने 'ओमकारा' और 'अग्निपथ' जैसी फिल्मों में छोटी भूमिकाओं और टीवी सीरीज 'पाउडर' से अपने करियर की शुरुआत की थी। साल 2012 में अनुराग कश्यप की 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' से उन्हें असली पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने 'फुकरे', 'मसान', 'नील बट्टे सन्नाटा', 'बरेली की बर्फी', 'स्त्री', 'लूडो', 'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' और '83' जैसी फिल्मों में यादगार अभिनय किया।

OTT पर 'मिर्जापुर', 'क्रिमिनल जस्टिस' और 'कागज' में मुख्य भूमिकाएं निभाने वाले पंकज को फिल्म 'न्यूटन' के लिए 'नेशनल फिल्म अवार्ड – स्पेशल मेंशन' और 'मिमी' के लिए 'नेशनल फिल्म अवार्ड' से सम्मानित किया जा चुका है। हाल के साल में वे 'ओएमजी 2' और ब्लॉकबस्टर 'स्त्री 2' में भी नजर आए हैं।

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