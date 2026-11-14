शाहरुख खान की ‘किंग’ की कहानी हुई लीक? दीपिका की मौत, सुहाना का बदला और अभिषेक बच्चन का खूनी खेल

वायरल थ्योरी के अगले हिस्से में दावा किया गया है कि गोली लगने से गंभीर रूप से घायल दीपिका की तुरंत मौत नहीं होती। अस्पताल में वह एक बेटी यानी सुहाना खान को जन्म देती हैं और दम तोड़ने से पहले बच्ची की जिम्मेदारी रानी मुखर्जी को सौंप जाती हैं। रानी मुखर्जी ही सुहाना की परवरिश करती हैं, लेकिन बाद में अभिषेक उनकी भी हत्या कर देता है। इसके बाद अपनी मां और रानी मुखर्जी की मौत का बदला लेने के लिए सुहाना, शाहरुख खान से मिलती हैं और दोनों मिलकर अभिषेक के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं।