‘ना चांद देखने के लिए छत, ना घर का आंगन’, 35 हजार फीट की ऊंचाई पर परिणीति चोपड़ा ने मनाया करवा चौथ, वीडियो वायरल

Parineeti Chopra Karwa ChauthVideo: करवा चौथ पर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और रात में चांद देखने के बाद अपना व्रत खोलती हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने इस बार कुछ अलग अंदाज में करवा चौथ मनाया। उन्होंने अपने हसबैंड और नेता राघव चड्ढा के साथ 35 हजार फीट की ऊंचाई पर फ्लाइट में ही चांद देखकर व्रत खोला। बता दें, परिणीति ने इस खास मोमेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है।