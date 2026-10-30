सत्संग में अब भक्ति से ज्यादा Gen-Z बाबा के लुक्स की चर्चा? ‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ के माइक से हो रही तुलना, वीडियो वायरल

Stranger Things Mike Wheeler Viral: बागेश्वर बाबा और अनिरुद्धाचार्य के बाद सोशल मीडिया पर अब एक नए बाबा ने दस्तक दे दी है और जिस वजह से वो यायरल हो रहे है, वो है उनका लुक जिसे देखकर इंटरनेट यूजर्स उन्हें 'स्ट्रेंजर थिंग्स' के किरदार माइक व्हीलर से जोड़ रहे हैं। इस Gen-Z बाबा की फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसमें खास बात ये है कि उनके लुक्स को लेकर लड़कियां कमेंट सेक्शन में जमकर प्रतिक्रिया दे रही हैं। कोई उन्हें मॉडल और एक्टर बनाने की बात कर रहा है, तो कोई उनके सत्संग में जाने की इच्छा जाहिर कर रहा है।