PM मोदी के ‘दिमागी नक्सल’ वाले बयान पर छिड़ी मीम वॉर, सेलेब्स ने भी लिए मजे, फैंस बोले- ‘नाम तो किसी का लिया ही नहीं’

PM मोदी के 'दिमागी नक्सल' वाला बयान (सोर्स: x-@PMOIndia)
PM Modi viral statement: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'दिमागी नक्सल' वाले बयान को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही है। पीएम मोदी ने अपने बयान में किसी व्यक्ति और संगठन का नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस शब्द को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं। इसी बीच‘दिमागी नक्सल’ को लेकर कई मीम्स भी वायरल हो रहे हैं और कुछ सेलेब्स ने भी सोशल मीडिया पर रिएक्शन दिया है।
पीएम मोदी के बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि मोदी जी ने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ ‘दिमागी नक्सल’ शब्द का इस्तेमाल किया। यूजर ने सवाल किया कि इसके बाद कुछ लोग खुद को इस टिप्पणी से जोड़कर क्यों देख रहे हैं। एक अन्य कमेंट में यूजर ने इसी बात को व्यंग्यात्मक अंदाज में पेश किया। कमेंट में कहा गया कि जब किसी व्यक्ति या संगठन का नाम ही नहीं लिया गया तो फिर कुछ लोग खुद को उस टिप्पणी से जोड़कर प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं।
सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने पीएम मोदी के बयान का समर्थन करते हुए इसे ‘एंटी नेशनल’ लोगों की पहचान से जोड़ दिया। वहीं, इस पूरे घटनाक्रम पर कई लोगों ने मीम्स के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी।
पीएम मोदी के बयान के बाद सोशल मीडिया पर ‘दिमागी नक्सल’ को लेकर कई तरह के मीम्स सामने आए। इनमें कुछ मीम्स पीएम मोदी के बयान पर मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया देते नजर आए, जबकि कुछ यूजर्स ने इन मीम्स के जरिए बयान का समर्थन किया।
इस मुद्दे पर सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया एकतरफा नहीं रही। कुछ यूजर्स ने पीएम मोदी के बयान का समर्थन किया तो कुछ ने इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल पर सवाल भी उठाए। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि वायरल हो रहे सभी मीम्स किस-किस यूजर या सेलेब्रिटी ने पोस्ट किए हैं।
प्रकाश राज, स्वरा भास्कर, ध्रुव राठी और विशाल ददलानी समेत कई चर्चित हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘दिमागी नक्सल’वाले बयान पर सोशल मीडिया के जरिए प्रतिक्रिया दी है। इन सेलेब्स के पोस्ट और कमेंट्स को यूजर्स अपने-अपने नजरिए से शेयर कर रहे हैं।
फिलहाल, ‘दिमागी नक्सल’ शब्द को लेकर बहस और मीम्स का सिलसिला जारी है। पीएम मोदी ने अपने बयान में किसी व्यक्ति और संगठन का नाम नहीं लिया था, इसके बावजूद ये मुद्दा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।
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