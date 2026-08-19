PM मोदी के ‘दिमागी नक्सल’ वाले बयान पर छिड़ी मीम वॉर, सेलेब्स ने भी लिए मजे, फैंस बोले- ‘नाम तो किसी का लिया ही नहीं’

पीएम मोदी के बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि मोदी जी ने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ ‘दिमागी नक्सल’ शब्द का इस्तेमाल किया। यूजर ने सवाल किया कि इसके बाद कुछ लोग खुद को इस टिप्पणी से जोड़कर क्यों देख रहे हैं। एक अन्य कमेंट में यूजर ने इसी बात को व्यंग्यात्मक अंदाज में पेश किया। कमेंट में कहा गया कि जब किसी व्यक्ति या संगठन का नाम ही नहीं लिया गया तो फिर कुछ लोग खुद को उस टिप्पणी से जोड़कर प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं।