हालांकि, पीवी सिंधु का जवाब सिर्फ आम धन्यवाद से कहीं आगे था। उन्होंने लिखा, "बहुत-बहुत धन्यवाद, राजामौली गारू। वाराणसी का बेसब्री से इंतजार है, सर!" उन्होंने डायरेक्टर की आने वाली फिल्म का जिक्र किया जिसमें महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा जोनास और पृथ्वीराज सुकुमारन हैं और जो 7 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। फिर आया प्रस्ताव। उन्होंने हंसने वाले इमोजी के साथ आगे कहा, "और अगर आपको कभी अपनी किसी फिल्म में बैडमिंटन खिलाड़ी की जरूरत हो… तो मुझे आपकी नई 'एक्ट्रेस' बनकर बहुत खुशी होगी।" साथ ही उन्होंने प्रोड्यूसर राजामौली के बेटे और प्रोड्यूसर SS कार्तिकेय को भी टैग किया।