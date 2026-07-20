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PV Sindhu ने एसएस राजामौली से की खास डिमांड!, बोलीं- ‘अपनी अगली फिल्म में मुझे कास्ट कर लीजिए’

PV Sindhu: जापान ओपन जीतने के बाद PV Sindhu ने एसएस राजामौली के बधाई संदेश का मजेदार जवाब दिया। बैडमिंटन खिलाड़ी का रोल मांगते हुए उनकी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Jul 20, 2026

PV Sindhu SS Rajamouli

पीवी सिंधु बनना चाहती हैं राजामौली की हीरोइन? (फोटो सोर्स: IMDb)

PV Sindhu SS Rajamouli: जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनने के बाद, पीवी सिंधु ने एसएस राजामौली के बधाई वाले ट्वीट का जवाब मजाक में उनकी किसी फिल्म में बैडमिंटन खिलाड़ी का रोल करने की ख्वाहिश जाहिर करके दिया। जापान ओपन में ऐतिहासिक जीत के बाद PV सिंधु और SS राजामौली के बीच हुई बातचीत X पर वायरल हो गई।

पीवी सिंधु और एसएस राजामौली के बीच हुई बातचीत

जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनने के कुछ ही घंटों बाद, दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु के पास एक नया प्रस्ताव तैयार था। हालांकि, यह किसी टूर्नामेंट के लिए नहीं, बल्कि SS Rajamouli की फिल्म में रोल के लिए था।

एसएस राजामौली ने पीवी सिंधु को दी बधाई

बीते रविवार को टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जिम्नेजियम में महिला सिंगल्स फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को 21-17, 21-17 से हराने के बाद, 'बाहुबली' और 'RRR' के डायरेक्टर राजामौली उन कई मशहूर हस्तियों में शामिल थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर सिंधु को बधाई दी। फिल्ममेकर ने X पर लिखा, "जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय! बधाई हो @Pvsindhu1… क्या शानदार वापसी है। भारत को आप पर गर्व है!"

हालांकि, पीवी सिंधु का जवाब सिर्फ आम धन्यवाद से कहीं आगे था। उन्होंने लिखा, "बहुत-बहुत धन्यवाद, राजामौली गारू। वाराणसी का बेसब्री से इंतजार है, सर!" उन्होंने डायरेक्टर की आने वाली फिल्म का जिक्र किया जिसमें महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा जोनास और पृथ्वीराज सुकुमारन हैं और जो 7 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। फिर आया प्रस्ताव। उन्होंने हंसने वाले इमोजी के साथ आगे कहा, "और अगर आपको कभी अपनी किसी फिल्म में बैडमिंटन खिलाड़ी की जरूरत हो… तो मुझे आपकी नई 'एक्ट्रेस' बनकर बहुत खुशी होगी।" साथ ही उन्होंने प्रोड्यूसर राजामौली के बेटे और प्रोड्यूसर SS कार्तिकेय को भी टैग किया।

सोशल मीडिया पर वायरल बातचीत

सोशल मीडिया पर वायरल हो गई दोनों की बातचीत तेजी से वायरल हो गई और फ़ैन्स ने इसे इस साल X पर सेलिब्रिटीज के बीच हुई सबसे मजेदार बातचीत में से एक बताया। एक यूजर ने कहा कि SS राजामौली जिस भी विषय पर फिल्म बनाते हैं, उसे एक एपिक बना देते हैं; इसलिए अगर वो बैडमिंटन पर फिल्म बनाते, तो शायद उसमें शटलकॉक तीन अलग-अलग टाइमलाइन से गुजरती और किसी दूसरे महाद्वीप में जाकर गिरती।

'वाराणसी' - वो फिल्म है जिसका PV सिंधु बेसब्री से इंतजार कर रही हैं - 2022 में आई RRR के बाद राजामौली के निर्देशन में बनने वाली पहली फिल्म है। 'इंडियाना जोन्स' और 'जेम्स बॉन्ड' का मिला-जुला रूप कही जा रही यह टाइम-ट्रैवल एडवेंचर एपिक फिल्म 'रुद्र' की कहानी है, जिसका किरदार महेश बाबू निभा रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा जोनास 'मंदाकिनी' का और पृथ्वीराज सुकुमारन विलेन 'कुंभा' का किरदार निभा रहे हैं।

फिल्म की शूटिंग 2024 से चल रही है और राजामौली ने बताया है कि शूटिंग का ज्यादातर हिस्सा पूरा हो चुका है; उम्मीद है कि अक्टूबर 2026 तक शूटिंग पूरी हो जाएगी। "नाटू नाटू" के लिए ऑस्कर जीतने वाले MM कीरावनी ने इसका म्यूजिक तैयार किया है।

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Updated on:

20 Jul 2026 04:24 pm

Published on:

20 Jul 2026 04:24 pm

Hindi News / Entertainment / PV Sindhu ने एसएस राजामौली से की खास डिमांड!, बोलीं- ‘अपनी अगली फिल्म में मुझे कास्ट कर लीजिए’

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