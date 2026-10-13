‘रणबाली’ के प्रमोशन के बीच वायरल हुआ रश्मिका मंदाना का वीडियो, फैंस ने की जमकर तारीफ बोले- ‘बहुत प्यारी मां बनेंगी’

Rashmika Mandanna Fan Reaction: रश्मिका मंदाना का एक प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक्ट्रेस एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर उसके साथ मस्ती करती नजर आ रही हैं। बच्चे की मूंछें देखकर रश्मिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बच्चे की मूंछों ने फैंस को विजय देवरकोंडा की अपकमिंग फिल्म ‘रणबाली’ में उनके लुक की याद दिला दी। वीडियो देखने के बाद कई यूजर्स रश्मिका की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि वह आगे चलकर बहुत प्यारी मां बनेंगी।