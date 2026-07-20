20 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

‘हमें पता है किसका क्या झूठा केस’, शिवांगी जोशी के ताने पर शिल्पा शिंदे को रितेश देशमुख ने याद दिलाई पुरानी बात

Shilpa Shinde controversy: शिल्पा शिंदे और शिवांगी जोशी के बीच हाल ही में चल रही तकरार ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। शिवांगी के तीखे तानों पर शिल्पा शिंदे ने रितेश देशमुख के जरिए पुरानी बातों को याद दिलाया, जिसने चर्चा को और भी गरमा दिया।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jul 20, 2026

शिवांगी जोशी भड़की शिल्पा शिंदे पर

शिवांगी जोशी भड़की शिल्पा शिंदे पर (instagram- netflixindiareality)

Shilpa Shinde controversy: रियलिटी शो 'Lock Upp' के लेटेस्ट एपिसोड में एक टास्क के बाद माहौल काफी तनाव भरा रहा। टास्क खत्म होने के बाद कंटेस्टेंट्स के बीच तीखी बहस देखने को मिली, जिसमें शिवांगी जोशी और शिल्पा शिंदे के बीच हुई बातचीत सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। इसी दौरान शो के होस्ट रितेश देशमुख ने भी शिल्पा शिंदे पर तंज कसते हुए पुरानी बात याद दिलाई।

शिल्पा शिंदे ने अपनी टीम के संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा

Lock upp टास्क खत्म होने के बाद शिल्पा शिंदे ने अपनी टीम के संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने जिंदगी में बहुत बड़ा रिस्क लिया है। इस पर शिवांगी जोशी ने जवाब देते हुए कहा कि सभी को पता है कि किसका कौन-सा मामला है, किस पर क्या आरोप लगे हैं और किसने कितना जोखिम उठाया है। उन्होंने कहा कि लोगों को सब कुछ मालूम है और किसी की सच्चाई छिपी नहीं है। यह बात कहते हुए शिवांगी अपने साथी धीरज के साथ जश्न मनाती नजर आईं।

बता दें, इस टास्क में शिवांगी जोशी की टीम ने जीत हासिल की, जबकि हारने वाली टीम को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। शो के नियमों के अनुसार, हारने वाले ग्रुप की 'खर्चा-पानी' यानी राशन और दूसरी सुविधाएं रोक दी गईं। इसके बाद सभी सदस्यों को अपनी व्यवस्था खुद संभालने के लिए कहा गया।

रितेश देशमुख ने शिल्पा शिंदे को एक पुरानी कमेंट याद दिलाई

इसी मौके पर होस्ट रितेश देशमुख ने भी माहौल को हल्का-फुल्का बनाने के अंदाज में शिल्पा शिंदे को उनकी पुरानी कमेंट याद दिलाई, जिसपर रितेश ने कहा कि अब हारने वाली टीम को अपना खाना खुद बनाना होगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए शिल्पा से कहा कि किसी ने पहले कहा था कि "ये खाना बनाने वाला शो नहीं है", इसलिए अब उन्हें खुद किचन की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार रहना चाहिए। बता दें, रितेश की इस बात पर सेट पर मौजूद कंटेस्टेंट्स भी हंस पड़े, जबकि शिल्पा शिंदे ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

एपिसोड के स्ट्रीम होने के बाद सोशल मीडिया पर भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बहस शुरू हो गई। कुछ दर्शकों ने शिवांगी जोशी की बेबाकी की तारीफ की, जबकि कुछ ने माना कि निजी मामलों का जिक्र करने से बचना चाहिए था। तो वहीं, रितेश देशमुख के मजाकिया अंदाज को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस टास्क के बाद दोनों टीमों के रिश्तों में क्या बदलाव आता है और आने वाले एपिसोड में ये तकरार आगे बढ़ती है या फिर मामला शांत हो जाता है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Jul 2026 12:20 pm

Published on:

20 Jul 2026 12:20 pm

Hindi News / Entertainment / ‘हमें पता है किसका क्या झूठा केस’, शिवांगी जोशी के ताने पर शिल्पा शिंदे को रितेश देशमुख ने याद दिलाई पुरानी बात

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

FIFA World Cup हारा अर्जेंटीना तो भावुक हुए अमिताभ बच्चन, लियोनेल मेसी के लिए किया बड़ा पोस्ट

Amitabh Bachchan emotional after Argentina loss the FIFA World Cup 2026 and heartfelt note for Lionel Messi
बॉलीवुड

‘अगली बार ऐसा किया तो मुंह पकड़ लूंगी’, 52 साल के राम कपूर के बार-बार KISS करने पर भड़कीं श्रेया कालरा

Shreya Kalra On Ram Kapoor
मनोरंजन

‘तुझे मेरी चीजें ही पसंद आती हैं’ कुशाल टंडन के कमेंट पर हंसने के लिए जैद दरबार ने पत्नी गौहर से मांगी माफी

Zaid Darbar apologizes Gauahar Khan after Kushal Tandon comment Tujhe meri har cheez pasand aati hai
OTT

अर्जुन कपूर को डेट करने की खबरों पर साहिबा बाली ने तोड़ी चुप्पी, अनुष्का शर्मा समझे जाने पर भी दिया जवाब

Sahiba Bali On Dating Arjun Kapoor
मनोरंजन

‘मेरे देश के बच्चों पर हाथ मत उठाना!’ सोनम वांगचुक को हटाए जाने पर भड़कीं कविता कौशिक, सरकार से पूछे तीखे सवाल

Kavita Kaushik reacts to Sonam Wangchuk
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.