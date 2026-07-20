‘हमें पता है किसका क्या झूठा केस’, शिवांगी जोशी के ताने पर शिल्पा शिंदे को रितेश देशमुख ने याद दिलाई पुरानी बात

इसी मौके पर होस्ट रितेश देशमुख ने भी माहौल को हल्का-फुल्का बनाने के अंदाज में शिल्पा शिंदे को उनकी पुरानी कमेंट याद दिलाई, जिसपर रितेश ने कहा कि अब हारने वाली टीम को अपना खाना खुद बनाना होगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए शिल्पा से कहा कि किसी ने पहले कहा था कि "ये खाना बनाने वाला शो नहीं है", इसलिए अब उन्हें खुद किचन की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार रहना चाहिए। बता दें, रितेश की इस बात पर सेट पर मौजूद कंटेस्टेंट्स भी हंस पड़े, जबकि शिल्पा शिंदे ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी।