‘लेटेंट नहीं जीते, लेकिन एक नंबर की वाइफ मिल गई’, कंटेस्टेट पर समय रैना का ये मजाक हुआ वायरल, हंसी रोकना हुआ मुश्किल Video

India’s Got Latent Viral Video: इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 का एपिसोड 8 रिलीज हो चुका है और इस बार पैनल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, भुवन बाम, मुकेश छाबड़ा और कौस्तुभ अग्रवाल नजर आए। एपिसोड में समय रैना ने कंटेस्टेंट्स के साथ खूब मस्ती की। इसी दौरान एक कंटेस्टेंट की पर्सनल लाइफ को लेकर हुई बातचीत में समय ने ऐसा वनलाइनर मारा कि पूरा माहौल ही बदल गया।