Santosh Movie OTT Release: बलात्कार और हत्या पर आधारित 2 घंटे 8 मिनट की ये फिल्म इंडिया में है बैन, अब OTT रिलीज को है तैयार



Santosh Movie OTT Release: 2024 में फ्रांस में फिल्ममेकर संध्या सूरी की पुलिस थ्रिलर फिल्म ‘संतोष’ रिलीज हुई थी। फिल्म को इंडिया में सेंसर बोर्ड (CBFC) ने बैन कर दिया था। CBFC के निर्देशों के चलते फिल्म को थिएटर में रिलीज नहीं किया जा सका था। मगर अब ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। जातिवाद और जेंडर भेदभाव, जैसे सोशल मुद्दों पर आधारित ‘संतोष’ ने कान्स फिल्म फेस्टिवल में बहुत तारीफें बटोरीं थीं। संध्या सूरी की इस फिल्म को यूके की ओर से 'ऑस्कर 2025' के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म (Best International Feature Film) कैटेगरी में ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुना गया था।