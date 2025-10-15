Santosh Movie OTT Release: बलात्कार और हत्या पर आधारित 2 घंटे 8 मिनट की ये फिल्म इंडिया में है बैन, अब OTT रिलीज को है तैयार

संतोष फिम के एक सीन में एक्ट्रेस शहाना गोस्वामी की फोटो। (फोटो सोर्स: IMDb)
Santosh Movie OTT Release: 2024 में फ्रांस में फिल्ममेकर संध्या सूरी की पुलिस थ्रिलर फिल्म ‘संतोष’ रिलीज हुई थी। फिल्म को इंडिया में सेंसर बोर्ड (CBFC) ने बैन कर दिया था। CBFC के निर्देशों के चलते फिल्म को थिएटर में रिलीज नहीं किया जा सका था। मगर अब ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। जातिवाद और जेंडर भेदभाव, जैसे सोशल मुद्दों पर आधारित ‘संतोष’ ने कान्स फिल्म फेस्टिवल में बहुत तारीफें बटोरीं थीं। संध्या सूरी की इस फिल्म को यूके की ओर से 'ऑस्कर 2025' के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म (Best International Feature Film) कैटेगरी में ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुना गया था।
संध्या सूरी के निर्देशन में बनी और शहाना गोस्वामी अभिनीत 'संतोष' को इंडिया में थिएट्रिकल रिलीज नहीं मिल पाई थी। आपको बता दें कि इसी साल जनवरी में फिल्म की रिलीज डेट तय थी, मगर फिल्ममेकर्स और CBFC के साथ हुए मतभेदों के कारण इसकी थिएट्रिकल रिलीज को रोक दिया गया था। दरअसल, सेंसर बोर्ड ने फिल्म के कुछ सीन्स को हटाने का सुझाव दिया था, लेकिन फिल्म निर्माताओं ने उन सुझावों को मानने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से फिल्म पर भारत में बैन लग गया था।
शहाना गोस्वामी स्टारर 'संतोष' की कहानी संतोष नाम की एक विधवा महिला की दर्दनाक दास्तां है। इस महिला को उसके पति की मौत के बाद उसकी पुलिस की नौकरी मिल जाती है। पुलिस ज्वाइन करने के बाद उसे एक दलित बच्ची के बलात्कार और हत्या के मामले का केस दिया जाता है। केस को सॉल्व करने के दौरान, संतोष को सबूतों से छेड़छाड़ और उनको गायब करने जैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, उसे एक ऐसे सिस्टम के सामने लड़ना पड़ता है जो खुद भ्रष्ट है और ताकतवर गुनहगारों को बचाने की हर संभव कोशिश करता है।
The Guardian को दिए एक इंटरव्यू में फिल्ममेकर संध्या सूरी ने बताया कि CBFC द्वारा सुझाए गए कट्स को लागू करना संभव नहीं था वो कहानी की डिमांड थी। इसके आगे उन्होंने कहा, 'मेरे लिए यह बहुत जरूरी था कि फिल्म भारत में रिलीज हो, लेकिन वो सीन्स कट करने के बाद फिल्म की कहानी और मकसद दोनों ही खत्म हो जाते।'
वहीं, उन्होंने ये भी बोला, 'मेरी फिल्म पुलिस हिंसा का महिमामंडन नहीं करती, जैसा कि कई दूसरी फिल्मों में दिखाया गया है। इसमें कोई सनसनीखेज मसाला नहीं है, बल्कि फिल्म में ऐसे सामाजिक मुद्दे को उठाया गया है जिसके बारे में लोगों को जानना जरुरी है।'
आपको बता दें कि फिलहाल CBFC के पास किसी भी फिल्म की ओटीटी रिलीज पर रोक लगाने या सीन कट करने का अधिकार नहीं है। इसी के तहत अगर किसी फिल्म को CBFC द्वारा थिएटर में रिलीज करने की इजाजत नहीं भी है, फिर भी वो डिजिटल प्लेटफॉर्म (OTT) पर रिलीज की जा सकती है। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में Ministry of Information and Broadcasting 'IT Act' के तहत फिल्म की रिलीज पर रोक लगा सकता है।
'संतोष' फिल्म अब 17 अक्टूबर 2025, को 'Lionsgate Play' पर रिलीज होने के लिए तैयार है। हालांकि, अभी इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि फिल्म को ओटीटी पर CBFC द्वारा बताये गए कट्स के साथ दिखाया जाएगा या नहीं। जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म को 18+ सर्टिफिकेट दिया गया है और IMDb पर इसको 7.1 की रेटिंग दी गई है।
