एक्ट्रेस से बार-बार ‘बीफ खाओ’, बोल रहे एक्टर शियास करीम के वायरल वीडियो पर नेटिजन्स का फूटा गुस्सा

बता दें कि ये वीडियो एक शादी के रिसेप्शन का है, जिसमें दोनों शामिल हुए थे। इस वीडियो में साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि करीम जबरन अपनी दोस्त अनुकुट्टी को Beef खाने के लिए कह रहे हैं। हालांकि, अनुमोल अनुकुट्टी इसके लिए मना कर देती हैं और कहती हैं कि वो डाइट पर हैं। इसके बाद शियास मजाक में एक्ट्रेस के पूछते हैं कि क्या वो बीजेपी सपोर्टर हैं।