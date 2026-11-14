20-22 साल की उम्र में डायरेक्टर की गलत हरकतों का शिकार हुई थीं स्वरा भास्कर, दोबारा MeToo मूवमेंट पर कही ये बात

स्वरा भास्कर ने किया करियर के सबसे बुरे दौर का खुलासा (सोर्स: x-@choga_don)
Swara Bhasker MeToo Experience: बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने अपने फिल्मी जर्नी के शुरुआती दौर में हुए यौन उत्पीड़न के एक दर्दनाक किस्से का खुलासा किया है। हाल ही में रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में नजर आईं स्वरा ने बताया कि साल 2011 में मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक डायरेक्टर ने उनके साथ गलत व्यवहार किया था। हैरानी की बात यह है कि उस समय स्वरा इसे समझ ही नहीं पाई थीं और सालों बाद MeToo मूवमेंट के दौरान उन्हें अहसास हुआ कि वो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का शिकार हुई थीं।
'FPJ' को दिए एक खास इंटरव्यू में स्वरा भास्कर ने बताया कि ये घटना तब हुई जब वो सिर्फ 20-22 साल के उम्र की थीं और उनकी फिल्म 'तनु वेड्स मनु' हाल ही में रिलीज हुई थी। आउटडोर शूटिंग के दौरान उनके पास न तो अपनी कोई पर्सनल टीम थी और न ही कोई फिल्म इंडस्ट्री में कोई खास जान-पहचान, जिसकी वजह से वो खुद को बेहद असुरक्षित महसूस कर रही थीं।
स्वरा ने माना कि शुरुआत में वो डायरेक्टर की हरकतों को यौन उत्पीड़न नहीं समझ पाईं, क्योंकि इसमें कोई शारीरिक संपर्क नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति ने उन्हें छुआ तक नहीं था, इसलिए उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये वर्कप्लेस हैरेसमेंट है। इसके बाद में जब MeToo अभियान के तहत अन्य महिलाओं के अनुभव सामने आए, तब स्वरा को अहसास हुआ कि उनके साथ जो हुआ, वो उत्पीड़न का एकदम साफ मामला था।
उस समय आवाज न उठा पाने की वजह बताते हुए स्वरा ने कहा कि उन्हें अपना काम खोने का डर था। फिल्म का शेड्यूल 56 दिनों का था और शूटिंग के शुरुआती दिनों में ही डायरेक्टर का गलत बर्ताव शुरू हो गया था। अपनी महत्वाकांक्षाओं और करियर की शुरुआत होने के कारण वो उस प्रोजेक्ट को छोड़ना नहीं चाहती थीं।
आखिरकार, स्वरा भास्कर ने हिम्मत जुटाकर फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर को पूरी स्थिति से अवगत कराया। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने न केवल उनका साथ दिया, बल्कि पूरे 56 दिनों की शूटिंग के दौरान उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की। स्वरा ने बताया कि वह शख्स उनके अच्छे दोस्त बन गए और आज भी उनके मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं।
दरअसल, समाज और इंडस्ट्री में आई जागरूकता पर बात करते हुए स्वरा भास्कर ने आज की युवा महिलाओं से अपील की है कि वे किसी भी तरह के गलत व्यवहार को पहचानें और अपनी सीमाएं तय करें। उन्होंने कहा कि अब समय बदल चुका है, इसलिए चुप रहने के बजाय लोगों से बात करें, मदद मांगें और गलत हरकतों के खिलाफ तुरंत आवाज उठाएं।
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