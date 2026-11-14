20-22 साल की उम्र में डायरेक्टर की गलत हरकतों का शिकार हुई थीं स्वरा भास्कर, दोबारा MeToo मूवमेंट पर कही ये बात

Swara Bhasker MeToo Experience: बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने अपने फिल्मी जर्नी के शुरुआती दौर में हुए यौन उत्पीड़न के एक दर्दनाक किस्से का खुलासा किया है। हाल ही में रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में नजर आईं स्वरा ने बताया कि साल 2011 में मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक डायरेक्टर ने उनके साथ गलत व्यवहार किया था। हैरानी की बात यह है कि उस समय स्वरा इसे समझ ही नहीं पाई थीं और सालों बाद MeToo मूवमेंट के दौरान उन्हें अहसास हुआ कि वो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का शिकार हुई थीं।