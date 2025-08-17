“जैसा जिसने जाना माना…” अखिलेश यादव ने दी जन्माष्टमी की बधाई, सुदर्शन चक्र के साथ श्री कृष्णा का वीडियो शेयर

Akhilesh Yadav congratulated Janmashtami with video of Sudarshan Chakradhari Shri Krishna समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स हैंडल पर श्री कृष्ण की प्रतिमा का वीडियो शेयर किया है। जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। यह प्रतिमा सैफई के एक निजी विद्यालय परिसर में स्थापित की जा रही है। जिसका निर्माण कार्य 2016 में शुरू हुआ था। प्रतिमा की ऊंचाई करीब 51 फिट है और इसका वजन करीब 60 टन होगा। एक हाथ में सुदर्शन चक्र लिए श्री कृष्ण की प्रतिभा की स्थापना की लागत करीब 6.50 करोड़ रुपए है। अपने एक्स हैंडल पर अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में लोगों को शुभकामनाएं दी है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि "जैसा जिसने जाना माना, वैसे उसके अपने कान्हा" श्री कृष्ण जन्माष्टमी की मोर पंख स्वरूपी बहुरंगी शुभकामनाएं।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त के अपने संबोधन में सुदर्शन चक्र का उल्लेख कर चुके हैं।