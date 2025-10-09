Patrika LogoSwitch to English

फर्रुखाबाद

400 मीटर दौड़ के बाद बेकाबू हुआ विमान; टेकऑफ से ठीक पहले झाड़ियों में गिरा, एमडी समेत 6 की जान…

Farrukhabad private jet crashes फर्रुखाबाद में प्राइवेट जेट विमान उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रनवे पर फिसल कर झाड़ियां में चला गया। जिसमें निर्माणाधीन बियर फैक्ट्री के अधिकारी मौजूद थे। ‌

less than 1 minute read

फर्रुखाबाद

image

Narendra Awasthi

Oct 09, 2025

Farrukhabad private jet crashes फर्रुखाबाद में टेक ऑफ के समय प्राइवेट जेट फिसल कर झाड़ियां में घुस गया। पायलट ने किसी प्रकार विमान को नियंत्रित किया और इससे पहले की कोई बड़ा हादसा हुआ। पायलट ने विमान को रोक लिया। आनन-फानन चालक दल के सदस्य और सभी यात्री बाहर निकल आए। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर जिले के आला अधिकारी पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। किसी प्रकार की जनहानि ना होने से सभी ने राहत की सांस ली। घटना मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र का है।

बियर फैक्ट्री के निरीक्षण करने आए थे

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र में एक बियर फैक्ट्री बन रही है। बीते बुधवार को एमडी सहित अन्य कर्मचारी फैक्ट्री का निरीक्षण करने के लिए आए थे। ‌आज सुबह सभी वापस जा रहे थे। रनवे पर जैसे ही प्राइवेट जेट टेक ऑफ करने लगा। अनियंत्रित हो गया। रनवे पर फिशर कर झाड़ियां में चला गया।

पायलट की सतर्कता से हादसा टला

प्राइवेट जेट के पायलट नसीब वामल और प्रतीक फर्नाडीज ने सतर्कता के साथ विमान पर नियंत्रण पाया। जहाज का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हादसे के समय विमान में बियर हाउस कंपनी के एमडी अजय अरोड़ा, सुमित शर्मा, राकेश टीकू मौजूद थे। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर एसडीएम, डीएसपी के साथ फायर ब्रिगेड के अधिकारी और मोहम्मदाबाद कोतवाली पुलिस भी पहुंच गई। मौके पर और टेक्निकल टीम को भी बुलाया गया है।

Updated on:

09 Oct 2025 02:56 pm

Published on:

09 Oct 2025 02:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Farrukhabad / 400 मीटर दौड़ के बाद बेकाबू हुआ विमान; टेकऑफ से ठीक पहले झाड़ियों में गिरा, एमडी समेत 6 की जान…

