400 मीटर दौड़ के बाद बेकाबू हुआ विमान; टेकऑफ से ठीक पहले झाड़ियों में गिरा, एमडी समेत 6 की जान…

Farrukhabad private jet crashes फर्रुखाबाद में टेक ऑफ के समय प्राइवेट जेट फिसल कर झाड़ियां में घुस गया। पायलट ने किसी प्रकार विमान को नियंत्रित किया और इससे पहले की कोई बड़ा हादसा हुआ। पायलट ने विमान को रोक लिया। आनन-फानन चालक दल के सदस्य और सभी यात्री बाहर निकल आए। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर जिले के आला अधिकारी पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। किसी प्रकार की जनहानि ना होने से सभी ने राहत की सांस ली। घटना मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र का है।