बाढ़ का डरावना मंजर: नाव में प्रसूता तो ट्रैक्टर में नवजात की मौत, जल शक्ति मंत्री के सामने फूटा गुस्सा

Horrifying scene of flood: फर्रुखाबाद में बाढ़ विकराल रूप लेता जा रहा है। बाढ़ पीड़ित हाईवे पर टेंट लगाकर रहने को मजबूर है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इधर प्रसव पीड़ा के बाद अस्पताल जा रही महिला का ट्रैक्टर बाढ़ के पानी में फंस गया। काफी देर प्रयास किया गया। लेकिन सफलता नहीं मिली। ट्रैक्टर में ही प्रसव हो गया। लेकिन नवजात को बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई। इसके पहले प्रसव पीड़ित महिला की नाव में मौत हो चुकी है। इधर जल शक्ति मंत्री पीड़ितों को राहत सामग्री बांटने के लिए पहुंचे तो उन्हें आक्रोश का सामना करना पड़ा। बाढ़ पीड़ितों ने आरोप लगाया कि उनका सब कुछ बर्बाद हो गया और प्रशासन नुकसान को कम आ रहा है। इस पर दिल शक्ति मंत्री ने जिला प्रशासन पर नाराजगी व्यक्त की।