UP Crime: पत्नी ने दी हत्या की धमकी, बोली- शव नीले ड्रम में भर दूंगी

शिकायत में सुशील कुमार ने कहा कि तीन दिन पहले उनकी पत्नी बिना किसी को बताए घर छोड़कर चली गई थी। बहुत तलाश के बाद उन्हें वापस लाया गया, लेकिन अब वह उन्हें घर के अंदर घुसने तक नहीं दे रही हैं। सुशील कुमार का आरोप है कि पत्नी ने हाल ही में यह धमकी दी कि यदि वह घर आया तो उसकी हत्या कर शव को नीले ड्रम में भर देगी। इतना ही नहीं, पत्नी यह भी कहती है कि वह खुदकुशी कर उन्हें फंसा देगी। पीड़ित शिक्षक ने बताया कि वह अपनी जान के साथ-साथ अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी बेहद चिंतित हैं। उनका कहना है कि पत्नी की आक्रामक प्रवृत्ति के कारण बच्चों पर भी खतरा मंडरा रहा है।