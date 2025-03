मौसम पूर्वानुमान: अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं, दिन और रात के तापमान में अंतर

No chance of rain next 5 days आईएमडी ने भीषण गर्मी और सुबह शाम की ठंड को लेकर जानकारी दी है। जिसके अनुसार दिन में गर्मी होगी। जबकि सुबह शाम ठंड पड़ेगी। बदलते मौसम से सावधान किया गया है।

फर्रुखाबाद•Mar 29, 2025 / 10:31 pm• Narendra Awasthi

Weather forecast, No chance of rain next 5 days आईएमडी में मौसम को लेकर अपडेट किया है जिसके अनुसार अगले 5 दिनों तक आसमान साहब रहेगा। इस दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है।‌ लेकिन हवा की गति सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। जिससे तापमान बढ़ते तापमान में लगाम लगेगी सुबह और रात में ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। दिन में तापमान 36 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है।‌ जो गर्मी का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार फर्रुखाबाद में आगामी 30 मार्च रविवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। तेज हवा भी चलने की संभावना है।