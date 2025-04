Met Gala 2025: पहली बार मेट गाला जाएंगे शाहरुख, खास है ये फैशन शो, इस डिजाइनर का पहनेंगे ड्रेस

शाहरुख का मेट गाला में जाना कंफर्म? View this post on Instagram A post shared by DietSabya® (@dietsabya) हालांकि, शाहरुख की ओर से इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। फैशन वॉचडॉग ‘Diet Sabya’ ने इसको लेकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की है। हालांकि, वो भी कैप्शन में सोर्स ही लिखी हैं लेकिन उनकी पोस्ट पर शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी ने लाइक किया है। इस कारण इसे कंफर्म माना जा रहा है। अब देखना है कि शाहरुख की ओर से कब इस पर जवाब आता है। हालांकि, शाहरुख की ओर से इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। फैशन वॉचडॉग ‘Diet Sabya’ ने इसको लेकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की है। हालांकि, वो भी कैप्शन में सोर्स ही लिखी हैं लेकिन उनकी पोस्ट पर शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी ने लाइक किया है। इस कारण इसे कंफर्म माना जा रहा है। अब देखना है कि शाहरुख की ओर से कब इस पर जवाब आता है।

सब्यसाची मुखर्जी के ड्रेस में दिखेंगे शाहरुख डायट साब्या ने ये भी बताया है कि इस बार मेट गाला में शाहरुख खान फेमस सेलेब फैशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी के ड्रेस में दिखेंगे। अब देखना है कि शाहरुख और सब्यसाची मिलकर मेट गाला के रेड कार्पेट पर कैसा जलवा बिखेरते हैं। हालांकि, शाहरुख की स्टाइल इस बार भी फैंस का दिल जीत लेगी। दोनों स्टार मिलकर भारतीय फैशन को नए मुकाम पर दिखाने का काम करेंगे।

मई में होने जा रहा मेट गाला 2025 (Met Gala 2025 Date) इस बार 5 मई 2025 को न्यूयॉर्क के मेट गाला का आयोजन होगा। इसमें शाहरुख खान शिरकत करेंगे। मेट्रोपॉलीटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, न्यूयॉर्क (Metropolitan Museum of Art in New York City) की ओर से इसका आयोजन हर साल होता है। इसमें दश दुनिया के तमाम फैशन कलाकार शामिल होते हैं। कई बार यहां की तस्वीरें भी खूब वायरल होती हैं।

मेट गाला 2025 थीम (Met Gala 2025 Theme) इस वर्ष के मेट गाला की थीम “Superfine: Tailoring Black Style” है, जो फैशन में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विविधताओं को उजागर करेगी। शाहरुख खान को ब्लैक कलर से प्यार भी है। ये बात आप शाहरुख के इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए फोटोज को देखकर लगा सकते हैं।

मेट गाला क्यों खास है? मेट गाला (Met Gala) फैशन और कला की दुनिया का काफी पुराना व प्रसिद्ध इवेंट है। इसे आधिकारिक तौर पर Metropolitan Museum of Art Costume Institute Gala कहा जाता है। यह हर साल न्यूयॉर्क सिटी के मेट्रोपोलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट में होता है। इसका आयोजन फंड एकत्र करने के लिए किया जाता है ताकि म्यूजियम के ‘कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट’ के लिए पैसा जुटाया जा सके और दुनिया के फैशन को जिंदा रखा जा सके।

इसे हर साल मई के पहले सोमवार को आयोजित किया जाता है। यहा दुनिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी, जैसे ऐक्टर्स, सिंगर्स, डिजाइनर्स, स्पोर्ट्स स्टार्स… अजीबो-गरीब और शानदार कपड़ों में दिखते हैं। ये फैशन का ऑस्कर भी कहा जाता है।