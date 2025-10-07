CG News: टाइगर रिजर्व में देखने को मिला पश्चिमी घाट का दुर्लभ वन्यजीव, पर्यटकों में उत्साह का माहौल

CG News: इसी प्रकार उड़न गिलहरी और इंद्रधनुषी गिलहरी को देखने के लिए कोयबा इको सेंटर एवं सांकरा इको सेंटर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सीतानदी क्षेत्र में वृहद मात्रा में ये जीव देखे जाते हैं और उनका संरक्षण भी किया जा रहा है। रात में इको सेंटर कोयबा और ओढ़ में टेलिस्कोप एवं कैमरों के माध्यम से स्टार गेजिंग सेशन रखे जा रहे हैं, जिससे तारामंडल की अद्भुत छवियां कैद की जा रही हैं। इन दुर्लभ जीवों के संरक्षण और जागरूकता के लिए स्कूली बच्चों के लिए क्विज और पेंटिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी।