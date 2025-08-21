CG Crime: चोरों ने बनाया पुलिस के घर को निशाना, 80 हजार नकद सहित 3.07 लाख के जेवर पार

CG Crime: तर्री गांव के अटल चौक में अज्ञात चोरों ने एक पुलिसकर्मी के घर को निशाना बनाते हुए करीब 3.87 लाख का माल पार कर दिया। चोरी गए सामान में सोने-चांदी के जेवरात और 80 हजार रुपए नकद शामिल हैं। घटना ने नगर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
घटना तीजा पर्व के दिन की है। परिवार रिश्तेदारों के घर गया हुआ था। जब वे वापस लौटे तो देखा कि चैनल गेट, कमरे का ताला और आलमारी का लॉकर टूटा हुआ था। चोरी में जो सामान गया है, उसमें सोने का गुलबंद, मंगलसूत्र, टॉप्स, बाली, चांदी की एठी, सॉटी, पायल, बिछिया और 80 हजार रुपए नकद शामिल हैं।
यह घर एक पुलिसकर्मी का है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। टीआई जायसवाल ने बताया कि मौके पर फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट को बुलाया गया है। संभावित संदिग्धों के फिंगर प्रिंट से मिलान का काम किया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द ही पकड़ में होंगे।
इधर, घटना के बाद से इलाके में चर्चा का माहौल गरम है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर एक पुलिसकर्मी का घर ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कितनी सुरक्षित है? चोरी की घटना पुलिस की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठाती है। लोगों ने पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है।