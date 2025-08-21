CG Crime: चोरों ने बनाया पुलिस के घर को निशाना, 80 हजार नकद सहित 3.07 लाख के जेवर पार

इधर, घटना के बाद से इलाके में चर्चा का माहौल गरम है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर एक पुलिसकर्मी का घर ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कितनी सुरक्षित है? चोरी की घटना पुलिस की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठाती है। लोगों ने पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है।