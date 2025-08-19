Patrika LogoSwitch to English

गाज़ियाबाद

Ghaziabad News: आवारा कुत्ते को बचाने के चक्कर में महिला दरोगा के सिर में लगी चोट; मौत के बाद परिवार में पसरा मातम

Ghaziabad News: आवारा कुत्ते को बचाने के चक्कर में महिला दरोगा की मौत हो गई। महिला दरोगा के सिर में गंभीर चोट लगी। मामले की जांच की जा रही है।

गाज़ियाबाद

Harshul Mehra

Aug 19, 2025

Ghaziabad News
आवारा कुत्ते को बचाने के चक्कर में महिला दरोगा के सिर में लगी चोट,मौत। फोटो सोर्स-X

Ghaziabad News: गाजियाबाद के कवि नगर में सोमवार तड़के घर लौटते समय 25 साल की पुलिस सब-इंस्पेक्टर की मौत हो गई। उनकी बाइक बुलेट एक कार से टकरा गई। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।

कुत्ते को बचाने के चक्कर में गई महिला दरोगा की जान

पुलिस की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि दरोगा ऋचा सचान की एक आवारा कुत्ते को बचाने के चक्कर में जान गंवानी पड़ी। चौक के पास उनकी बाइक के सामने अचानक आवारा कुत्ता आ गया था।

मामले में SP ने क्या कहा?

कवि नगर के SP भास्कर वर्मा ने बताया, " महिला दरोगा गश्त ड्यूटी पूरी करने के बाद लगभग 2 बजे रात को घर लौट रही थीं। अब तक, हमें पता चला है कि एक आवारा कुत्ता उनकी मोटरसाइकिल के सामने आ गया था। जानवर से टकराने से बचने के लिए, उन्होंने दाईं ओर गाड़ी मोड़ी। इस दौरान उन्होंने नियंत्रण खो दिया और वैगनआर से टकरा गईं। बाइक से गिरने की वजह से उन्हें गंभीर चोटें आईं। एक राहगीर द्वारा सूचना मिलने के बाद कवि नगर थाने की पुलिस टीम सचान को अस्पताल ले गई."

SP भास्कर वर्मा ने बताया ने बताया कि दुर्घटना के समय ऋचा सचान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रही थी। उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था। हालांकि, टक्कर के कारण उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। उन्होंने कहा कि गाड़ी के मालिक की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी खड़ी थी या चालक मौके पर गाड़ी खड़ा कर फरार हो गया।

2023 में यूपी पुलिस बल में शामिल हुई थीं ऋचा

मूल रूप से कानपुर की रहने वाली सचान 2023 में यूपी पुलिस बल में शामिल हुई थीं और इसी साल मार्च में उन्होंने मेरठ के पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में अपना प्रशिक्षण पूरा किया था। उसके बाद उन्हें कवि नगर थाने के अंतर्गत शास्त्री पुलिस चौकी में तैनात किया गया था। इ

Published on:

19 Aug 2025 02:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / Ghaziabad News: आवारा कुत्ते को बचाने के चक्कर में महिला दरोगा के सिर में लगी चोट; मौत के बाद परिवार में पसरा मातम

