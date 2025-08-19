Ghaziabad News: आवारा कुत्ते को बचाने के चक्कर में महिला दरोगा के सिर में लगी चोट; मौत के बाद परिवार में पसरा मातम

कवि नगर के SP भास्कर वर्मा ने बताया, " महिला दरोगा गश्त ड्यूटी पूरी करने के बाद लगभग 2 बजे रात को घर लौट रही थीं। अब तक, हमें पता चला है कि एक आवारा कुत्ता उनकी मोटरसाइकिल के सामने आ गया था। जानवर से टकराने से बचने के लिए, उन्होंने दाईं ओर गाड़ी मोड़ी। इस दौरान उन्होंने नियंत्रण खो दिया और वैगनआर से टकरा गईं। बाइक से गिरने की वजह से उन्हें गंभीर चोटें आईं। एक राहगीर द्वारा सूचना मिलने के बाद कवि नगर थाने की पुलिस टीम सचान को अस्पताल ले गई."