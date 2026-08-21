Brij Bhushan Singh: बृजभूषण सिंह का मदरसा के बच्चों ने किया जोरदार स्वागत, लगाया शेर आया शेर आया का नारा

अयोध्या से गोंडा तक उनके काफिले के रास्ते में कई जगह लोग मौजूद रहे। कुछ स्थानों पर बुलडोजर से फूल बरसाए गए। समर्थकों ने आतिशबाजी भी की। बड़ी संख्या में वाहन उनके काफिले के साथ चलते नजर आए। गोंडा पहुंचने के बाद बृजभूषण शरण सिंह लगातार अपने क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उनके स्वागत का सिलसिला भी जारी है। शहर में मदरसे के बच्चों द्वारा किए गए स्वागत ने लोगों का ध्यान खींचा। बच्चों के नारे लगाने और फूल बरसाने का वीडियो भी चर्चा में है। अपने बेवाक बयानों को लेकर मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले बृजभूषण सिंह का जब मुस्लिम बच्चों ने जोरदार स्वागत किया। तो सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स बोले कि तस्वीरें कुछ और गवाह कर रही है।