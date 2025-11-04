पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर नातिन ने लगाया गंभीर आरोप…बंद कमरे में की अश्लील हरकत, हल्ला होने पर धमकी देते हुए भागा

पीड़िता ने बताया कि वह मामले की शिकायत लेकर एसपी सिटी अभिनव त्यागी के पास गई थी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले में एसपी सिटी अभिनव त्यागी का कहना है कि अब तक की जांच में महिला की ओर से लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। उस दिन महिला की मौजूदगी भी साफ नहीं हो सकी है। जांच के आधार पर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर पूर्व ब्लाॅक प्रमुख का कहना है कि उनका पारिवारिक विवाद चल रहा है। पूर्व में भी उनके ऊपर कई आरोप लगाए गए थे जो पुलिस की जांच में फर्जी निकले, अब उन्हें फंसाने के किए फिर साजिश रची गई।