पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर नातिन ने लगाया गंभीर आरोप…बंद कमरे में की अश्लील हरकत, हल्ला होने पर धमकी देते हुए भागा

वाराणसी की रहने महिला ने रिश्ते में नाना लगने वाले पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर अश्लील हरकत करने का गंभीर आरोप खाता है। महिला के मुताबिक, यह घटना 28 अक्टूबर की है। 3 नवंबर को उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामला सार्वजनिक किया। इस दौरान वह फूट-फूटकर रोने लगी थी, परिजनों ने उसे किसी तरह संभाला।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 04, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, अश्लील हरकत के बारे में मीडिया की बताती पीड़िता

गोरखपुर में रिश्तों को कलंकित करने का हैरान करने वाला हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक वाराणसी की एक महिला ने शहर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख रिश्ते में नाना लगता है और उसने डीएलएड एडमिशन का झांसा देकर होटल में बुलाया था, जहां पर अश्लील हरकतें कीं। इसकी शिकायत उन्होंने एसपी सिटी अभिनव त्यागी से की थी।

रिश्ते के नाना लगने वाले ब्लाक प्रमुख ने की अश्लील हरकत

पीड़िता ने प्रेसवार्ता कर बताया कि बीते 28 अक्तूबर को पार्क रोड के एक होटल में पूर्व ब्लाॅक प्रमुख ने उसे ठहराया था। वह रिश्ते में उसके नाना लगते हैं। उसके साथ उनके भाई व भाभी भी आए थे। देर शाम उनके भाई व भाभी बाहर टहलने चले गए थे। आरोप है कि उसी समय होटल में आए पूर्व ब्लाॅक प्रमुख और कॉलेज संचालक ने उनके साथ अश्लील हरकत शुरू कर दी। विरोध करने पर धमकी देते हुए भाग निकले।

SP सिटी बोले…जांच पड़ताल जारी

पीड़िता ने बताया कि वह मामले की शिकायत लेकर एसपी सिटी अभिनव त्यागी के पास गई थी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले में एसपी सिटी अभिनव त्यागी का कहना है कि अब तक की जांच में महिला की ओर से लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। उस दिन महिला की मौजूदगी भी साफ नहीं हो सकी है। जांच के आधार पर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर पूर्व ब्लाॅक प्रमुख का कहना है कि उनका पारिवारिक विवाद चल रहा है। पूर्व में भी उनके ऊपर कई आरोप लगाए गए थे जो पुलिस की जांच में फर्जी निकले, अब उन्हें फंसाने के किए फिर साजिश रची गई।

Updated on:

04 Nov 2025 07:50 pm

Published on:

04 Nov 2025 06:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर नातिन ने लगाया गंभीर आरोप…बंद कमरे में की अश्लील हरकत, हल्ला होने पर धमकी देते हुए भागा

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

