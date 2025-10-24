Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

क्रिकेट बॉल के विवाद में पड़ोसी टीचर ने मासूम को बुरी तरह पीटा, सदमे में पहुंचा बच्चा…पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

बिहार के सरकारी स्कूल के टीचर ने पड़ोस में रहने वाले बच्चे को सिर्फ इसलिए पीट दिया क्यों कि पीड़ित बच्चा आरोपी बच्चे के साथ क्रिकेट बॉल को लेकर झगड़ा कर लिया था।

गोरखपुर

anoop shukla

Oct 24, 2025

गोरखपुर के तिवारीपुर थानाक्षेत्र में 21अक्तूबर को बिहार के सरकारी स्कूल में टीचर की हैवानियत सामने आई है, उसने मासूम बच्चे की बुरी तरह पिटाई की इतना ही नहीं उसके बाद वह खींचते हुए अपने घर ले गया और वहां भी बुरी तरह पीटा। किसी तरह बच्चा घर पहुंचा और अपने माता,पिता से पूरी बात बताई। जब घरवाले उलाहना लेकर पहुंचे तो आरोपी उनसे झगड़ने लगा, इसके बाद परिजन इसकी सूचना पुलिस को दिए।

क्रिकेट बॉल को लेकर बच्चों के बीच हुआ था झगड़ा

पुलिस ने जब पूछताछ की तो पता चला कि आरोपी के बेटे का बच्चे से खेलने के दौरान झगड़ा हो गया था। इसके बाद आरोपी टीचर ने बच्चे को पीटा है। जानकारी के मुताबिक दयानंद शर्मा तिवारीपुर थाना क्षेत्र के संकट मोचन नगर में रहते हैं। उन्होंने बताया कि मेरा 8 साल का बेटा सूर्यांश शर्मा 21 अक्टूबर को कॉलोनी में दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी उसे एक क्रिकेट बॉल नाली में पड़ी दिखी। उसने नाली से बॉल निकाली। इसी बीच सूर्यांश के साथ खेलने वाला पड़ोस का बच्चा पहुंच गया। बॉल को लेकर सूर्यांश का उससे विवाद हो गया।

आरोपी ने मासूम को पीटा, दांत भी तोड़ा…मुकदमा दर्ज

इस दौरान उसके पिता आ गए और सूर्यांश को पीटने लगा, इतना ही नहीं बल्कि घर के अंदर ले जाकर सूर्यांश को फर्श पर गिराकर लात-घूंसे से पीटा, इससे उसका एक दांत टूट गया। किसी तरह बच्चा भाग कर अपने घर पहुंचा। दयानंद ने जब बताया कि वह और उनकी पत्नी शिकायत करने पहुंची तो वह मुझे धमकी देने लगा इसके बाद मैंने 112 पर कॉल कर पुलिस बुलाई। CO कोतवाली ओंकार दत्त तिवारी ने बताया कि आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कारवाई की जा रही है।

