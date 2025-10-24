क्रिकेट बॉल के विवाद में पड़ोसी टीचर ने मासूम को बुरी तरह पीटा, सदमे में पहुंचा बच्चा…पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

पुलिस ने जब पूछताछ की तो पता चला कि आरोपी के बेटे का बच्चे से खेलने के दौरान झगड़ा हो गया था। इसके बाद आरोपी टीचर ने बच्चे को पीटा है। जानकारी के मुताबिक दयानंद शर्मा तिवारीपुर थाना क्षेत्र के संकट मोचन नगर में रहते हैं। उन्होंने बताया कि मेरा 8 साल का बेटा सूर्यांश शर्मा 21 अक्टूबर को कॉलोनी में दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी उसे एक क्रिकेट बॉल नाली में पड़ी दिखी। उसने नाली से बॉल निकाली। इसी बीच सूर्यांश के साथ खेलने वाला पड़ोस का बच्चा पहुंच गया। बॉल को लेकर सूर्यांश का उससे विवाद हो गया।