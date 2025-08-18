बहन की शादी का गहना खरीदने डेढ़ लाख लेकर निकली महिला लापता, शादी के घर में मचा हड़कंप…खोजबीन में बुरका आ रहा है आड़े

गोरखपुर में एक हैरान करने वाली घटना हुई है यहां एक महिला अपने मायके से बहन की शादी के लिए गहना लेने निकली लेकिन उसके बाद से वह लापता है, पिता ने बताया कि बेटी उनसे डेढ़ लाख रुपए लेकर जेवर खरीदने निकली थी। महिला के परिजन काफी खोजबीन किए लेकिन जब वह नहीं मिली तब थक हार कर राजघाट थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, इधर घर में महिला का तीन साल का बेटा मां के लिए चीख पुकार मचाया हुआ है।
राजघाट पुलिस ने जब जांच शुरू की तब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालना शुरू की, महिला बुरके में घर से निकली है। इसलिए पहचान करने में दिक्कत आ रही है। महिला के मोबाइल का सीडीआर निकलवाया जा रहा है। मामला राजघाट थानाक्षेत्र के अलहदादपुर का है, यहां के फिरोज अहमद ने 16 अगस्त को राजघाट थाने में तहरीर देकर बेटी नुसरत के लापता होने की एफआईआर कराई है, नुसरत विवाहित है और एक बच्चे की मां है। इस समय बच्चा भी मायके में है।
फिरोज ने बताया कि उनकी दूसरी बेटी की कुछ दिन बाद शादी है। जिसकी तैयारी करने नुसरत मायके आई थी। नुसरत को फिरोज ने डेढ़ लाख देकर गहने खरीदने को कहा। 16 अगस्त की दोपहर करीब 1:30 बजे घंटाघर गहने खरीदने निकली। महिला अपने बेटे को साथ न ले गई।काफी शाम होने के बाद भी नुसरत घर वापस नहीं आई। तब उसे ढूंढना शुरू किया गया। लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा था।
इस घटना के बाद शादी वाले घर में जहां तैयारियां चल रही थीं। वह सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है। नुसरत के ससुराल से लेकर उसके सभी परिचितों से भी संपर्क किया गया, लेकिन कहीं कोई खबर नहीं है, सोशल मीडिया के जरिए भी उसकी तलाश की जा रही है। सीसीटीवी से भी कोई मदद नहीं मिल पा रही है क्योंकि नुसरत बुरका पहने घर से निकली है।राजघाट थाने की पुलिस तहरीर मिलने के बाद से ही सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले हैं। लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। नुसरत बुर्का पहनकर निकली हैं। इस संबंध में एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया- पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर महिला की तलाश में जुट गई है। महिला के मोबाइल का सीडीआर निकलवाया जा रहा है।