बहन की शादी का गहना खरीदने डेढ़ लाख लेकर निकली महिला लापता, शादी के घर में मचा हड़कंप…खोजबीन में बुरका आ रहा है आड़े

इस घटना के बाद शादी वाले घर में जहां तैयारियां चल रही थीं। वह सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है। नुसरत के ससुराल से लेकर उसके सभी परिचितों से भी संपर्क किया गया, लेकिन कहीं कोई खबर नहीं है, सोशल मीडिया के जरिए भी उसकी तलाश की जा रही है। सीसीटीवी से भी कोई मदद नहीं मिल पा रही है क्योंकि नुसरत बुरका पहने घर से निकली है।राजघाट थाने की पुलिस तहरीर मिलने के बाद से ही सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले हैं। लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। नुसरत बुर्का पहनकर निकली हैं। इस संबंध में एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया- पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर महिला की तलाश में जुट गई है। महिला के मोबाइल का सीडीआर निकलवाया जा रहा है।