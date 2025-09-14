गोरखपुर पुलिस ने 753 मोबाइल धारकों के चेहरे पर लौटाई खुशियां, एक करोड़ से ज्यादा के गुमशुदा मोबाइल बरामद

बता दें कि CEIR पोर्टल शुरू होने के बाद से अब तक कुल 1785 मोबाइल बरामद किए जा चुके हैं। इनकी कुल अनुमानित कीमत 2 करोड़ 95 लाख 87 हजार 628 रुपये है। मोबाइल रिकवरी अलग-अलग चरणों में हुई और हर चरण में पुलिस ने मोबाइल मालिकों तक पहुंचाया। 4 सितम्बर 2023- 4 मोबाइल (43,748 रुपये), 18 नवम्बर 2023- 29 मोबाइल (6,13,735 रुपये), 24 जनवरी 2024- 51 मोबाइल (9,49,513 रुपये), 24 मार्च 2024- 77 मोबाइल (12,80,496 रुपये), 17 मई 2024- 120 मोबाइल (20,40,423 रुपये), 25 अगस्त 2024- 267 मोबाइल (43,44,821 रुपये), 28 अक्टूबर 2024- 224 मोबाइल (35,05,681 रुपये), 13 मार्च 2025- 260 मोबाइल (43,48,311 रुपये),13 सितम्बर 2025- 753 मोबाइल (1,24,60,900 रुपये) हैं।