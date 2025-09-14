Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर पुलिस ने 753 मोबाइल धारकों के चेहरे पर लौटाई खुशियां, एक करोड़ से ज्यादा के गुमशुदा मोबाइल बरामद

सीसीटीएनएस आपरेटर की मदद से 753 मोबाइल बरामद किए गए। शनिवार को ये सारे मोबाइल उनके धारकों को DIG रेंज एस.चन्नपा ने वितरित किया। इन मोबाइलों को कीमत लगभग तीन करोड़ के करीब है। इस दौरान SSP राजकरन नैय्यर, SP सिटी अभिनव त्यागी, SP नार्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, ASP/CO गीडा अरुण कुमार.एस सीसीटीएनएस प्रभारी अजीत कुमार मौजूद थे।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 14, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, गोरखपुर पुलिस ने बरामद किए एक करोड़ के गुमशुदा मोबाइल

गोरखपुर पुलिस ने शनिवार को सैकड़ों मोबाइल धारकों को खुशियां प्रदान की जिनके मोबाइल गायब हो चुके थे।CCTNS टीम और CEIR पोर्टल की मदद से 753 मोबाइल बरामद कर उनके धारकों को सुपुर्द किया गया। इनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग तीन करोड़ रुपये है। SSP राज करण नैय्यर के निर्देशन में पुलिस लाइन में यह मोबाइल मालिकों को सौंपे गए।

CEIR पोर्टल शुरू होने के बाद से अब तक 3 करोड़ के मोबाइल बरामद

बता दें कि CEIR पोर्टल शुरू होने के बाद से अब तक कुल 1785 मोबाइल बरामद किए जा चुके हैं। इनकी कुल अनुमानित कीमत 2 करोड़ 95 लाख 87 हजार 628 रुपये है। मोबाइल रिकवरी अलग-अलग चरणों में हुई और हर चरण में पुलिस ने मोबाइल मालिकों तक पहुंचाया। 4 सितम्बर 2023- 4 मोबाइल (43,748 रुपये), 18 नवम्बर 2023- 29 मोबाइल (6,13,735 रुपये), 24 जनवरी 2024- 51 मोबाइल (9,49,513 रुपये), 24 मार्च 2024- 77 मोबाइल (12,80,496 रुपये), 17 मई 2024- 120 मोबाइल (20,40,423 रुपये), 25 अगस्त 2024- 267 मोबाइल (43,44,821 रुपये), 28 अक्टूबर 2024- 224 मोबाइल (35,05,681 रुपये), 13 मार्च 2025- 260 मोबाइल (43,48,311 रुपये),13 सितम्बर 2025- 753 मोबाइल (1,24,60,900 रुपये) हैं।

ये भी पढ़ें

तीन साल से लापता वकील, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को दिया आदेश, 1 महीने में ढूंढ़कर लाओ
प्रयागराज
Symbolic Image

थानावार मोबाइल रिकवरी

कैंट-151, शाहपुर-73, बड़हलगंज-71, गोरखनाथ-56, खोराबार-39, गुलरिहा-37, झंगहा-33, खजनी-26, पिपराइच-26, सिकरीगंज-25, चिलुआताल-24, एम्स-23, बाकी अन्य थाने-42 मोबाइल।

ये भी पढ़ें

एमएलएम कंपनी में इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर युवक से ठगी, ठगों ने चार झटकों में उड़ा लिए 12 लाख, जाने कैसे
बरेली
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

14 Sept 2025 12:37 am

Published on:

14 Sept 2025 12:36 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर पुलिस ने 753 मोबाइल धारकों के चेहरे पर लौटाई खुशियां, एक करोड़ से ज्यादा के गुमशुदा मोबाइल बरामद

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.