गोरखपुर

अभूतपूर्व विश्वव्यापी शौर्य का इतिहास है गोरखा सैनिकों का, गोरखा सैनिकों के बलिदान को सम्मान देगा “गोरखा युद्ध स्मारक”

गोरखा युद्ध स्मारक का सौंदर्यीकरण और संग्रहालय निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था के रूप में उत्तर प्रदेश जलनिगम नगरीय की सीएंडडीएस यूनिट 42 का चयन हुआ है। स्मारक के सौंदर्यीकरण और संग्रहालय के निर्माण पर 44 करोड़ 73 लाख 37 हजार रुपए खर्च होंगे।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 04, 2025

Up news, gorakhpur
गोरखा युद्ध स्मारक का होगा सौंदर्यकरण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखा रेजीमेंट के वीर सपूतों की अदम्य साहस और शौर्यगाथा को भविष्य की पीढ़ियों की यादों में संजोने के लिए गोरखा युद्ध स्मारक के सौंदर्यीकरण कार्य और संग्रहालय का शिलान्यास किया। यह परियोजना 45 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की जाएगी। यह स्मारक भारत-नेपाल के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को नई मजबूती प्रदान करेगी।

गोरखा सैनिकों का बलिदान हमारे लिए प्रेरणास्रोत : CDS

कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान भी उपस्थित रहे। इस दौरान सीएम योगी ने गोरखा सैनिकों की वीरता को याद करते हुए कहा कि गौरवशाली विरासत की नींव आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत हैं। पूरे विश्व में गोरखा सैनिकों का अपराजेय इतिहास है। सीडीएस ने कहा कि आज परिवर्तन का समय है। हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं, लेकिन अतीत को भूलना नहीं चाहिए। गोरखा सैनिकों का बलिदान हमारे लिए प्रेरणास्रोत है, जो आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करेगा।

सीएम ने किया भूमि पूजन, गोरखा सैनिकों पर लघु फिल्म का प्रदर्शन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संग्रहालय का भूमिपूजन किया और परिसर में स्थित मां काली मंदिर में पूजा-अर्चना की।कार्यक्रम के दौरान इस दौरान गोरखा रिक्रूटिंग डिपो (जीआरडी) की कार्यशैली पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जिसमें गोरखा रेजीमेंट के बहादुर जवानों की कहानियां जीवंत रूप से प्रस्तुत की गईं। मुख्यमंत्री ने गोरखा रेजीमेंट के शहीदों के परिवारों की वीर महिलाओं को सम्मानित किया।

'जय महाकाली, जय गोरखाली'…उदघोष दुश्मन में सिहरन पैदा कर देता है

सीएम योगी ने 'जय महाकाली, जय गोरखाली' का उद्घोष ही दुश्मन के अंदर भय का संचार कर देता है। ब्रिटिश सेना को धूल चटाने की बात हो या स्वतंत्र भारत में हुए युद्धों और ऑपरेशन की बात हो हर मोर्चे पर गोरखा सैनिक दुश्मन का कटा सिर ही लेकर लौटे। मां काली और शिव का समन्वय ही वीर गोरखा सैनिकों को मौत से बेखौफ होकर लड़ने की शक्ति का स्रोत है।

अग्निवीरों को यूपी पुलिस में 20 प्रतिशत आरक्षण

सीएम योगी ने इस स्मारक को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बताते हुए कहा कि यह 100 वर्ष पुराना स्मारक अब भव्य रूप लेगा। यहां म्यूजियम में गोरखा रेजीमेंट के पुराने यूनिफॉर्म, हथियार, अस्त्र-शस्त्र और युद्ध कला के परिवर्तनों को प्रदर्शित किया जाएगा। इससे युवा पीढ़ी को इतिहास से सीखने का अवसर मिलेगा। उन्होंने अग्निवीर योजना के तहत लौटने वाले जवानों के लिए पुलिस में 20 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा भी दोहराई। उन्होंने सीडीएस जनरल अनिल चौहान को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी व्यस्तता के बावजूद इस कार्यक्रम में शामिल होना गोरखा रेजीमेंट के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है।

कार्यक्रम को सीडीएस अनिल चौहान, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान, सांसद रविकिशन शुक्ल और गोरखा ब्रिगेड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल संजीव सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। गोरखा ब्रिगेड के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह सहित गोरखा रेजिमेंट, जीआरडी व सेना के कई अधिकारीगण मौजूद रहे।

Published on:

04 Sept 2025 11:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / अभूतपूर्व विश्वव्यापी शौर्य का इतिहास है गोरखा सैनिकों का, गोरखा सैनिकों के बलिदान को सम्मान देगा “गोरखा युद्ध स्मारक”

