गोरखपुर में ठेकेदारों के मनमौजी काम की भेंट चढ़ गई मासूम,नाली में डूबने से हुई मौत…परिजनों में कोहराम

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह नाला लंबे समय से नगर निगम की देखरेख में बन रहा है, लेकिन ठेकेदार बेहद धीमी गति से और लापरवाही से काम कर रहा है। नाले के किनारे न तो सुरक्षा बैरिकेड लगाए गए थे, न कोई चेतावनी बोर्ड। इस लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। महापौर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि यह बेहद दुखद घटना है। बारिश शुरू होते ही टीम को जगह-जगह भेजा गया था ब्लॉकेज हटाने के लिए, तभी इस बच्ची की खबर मिली। पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी।