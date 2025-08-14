गोरखपुर में विवाद की सूचना पर गए दारोगा और सिपाही पर हमला, सिपाही को दबंगों ने जमीन पर पटका…दरोगा से धक्कामुक्की

कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के घरभरिया गांव के जयराम पटेल व भिच्छपुरवा गांव के कृष्ण चंद यादव के बीच जमीन का विवाद है। राजस्व टीम तीन बार पैमाइश कर सीमांकन कर चुकी है। दिन में दोनों के बीच विवाद हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया था। विवाद को देखते हुए तीन लोगों का शांतिभंग में चालान भी किया गया। रात में फिर से कृष्णचन्द्र यादव समेत नौ की संख्या में लोग जयराम पटेल से मारपीट करने लगे।डायल 112 पर सूचना मिलने पर पीआरवी पुलिस मौके पर पहुंची और करमैनी चौकी पुलिस को भी जानकारी दी।