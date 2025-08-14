गोरखपुर में विवाद की सूचना पर गए दारोगा और सिपाही पर हमला, सिपाही को दबंगों ने जमीन पर पटका…दरोगा से धक्कामुक्की

गोरखपुर जिले में कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के घरभरिया गांव में दबंगों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। पुलिस जमीन की पैमाइश के विवाद को लेकर झगड़े की सूचना पर पहुंची थी। एक पक्ष के लोगों ने सिपाही को भी पटक कर पीटा। दरोगा से भी धक्का मुक्की हुई, किसी तरह दरोगा ने भागकर अपनी जान बचाई। सूचना के बाद भारी फोर्स मौके पर पहुंची और दरोगा तथा सिपाही को सुरक्षित वापस लाया गया।
पुलिस ने चार आरोपितों को हिरासत में लिया है। पीड़ित पक्ष ने केस दर्ज कराया है। सिपाही की तहरीर पर भी केस दर्ज करने की तैयारी है। एसपी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि सिर्फ धक्का मुक्की हुई। उन्होंने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। इसका वीडियो भी सामने आया है।
कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के घरभरिया गांव के जयराम पटेल व भिच्छपुरवा गांव के कृष्ण चंद यादव के बीच जमीन का विवाद है। राजस्व टीम तीन बार पैमाइश कर सीमांकन कर चुकी है। दिन में दोनों के बीच विवाद हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया था। विवाद को देखते हुए तीन लोगों का शांतिभंग में चालान भी किया गया। रात में फिर से कृष्णचन्द्र यादव समेत नौ की संख्या में लोग जयराम पटेल से मारपीट करने लगे।डायल 112 पर सूचना मिलने पर पीआरवी पुलिस मौके पर पहुंची और करमैनी चौकी पुलिस को भी जानकारी दी।
पुलिस ने पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक पक्ष के लोगों ने पुलिस से धक्का-मुक्की शुरू कर दी। आरोप है कि इसी दौरान कॉन्स्टेबल दयानंद पटेल को जमीन पर पटक दिया गया ,जानकारी होने पर थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों ने पहुंचकर उन्हें छुड़ाया। कैंपियरगंज पुलिस ने जयराम पटेल की तहरीर पर कृष्णचंद यादव और आठ अज्ञात पर मारपीट का केस दर्ज कर लिया है।
एसपी नार्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि विवाद की सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी। मनबढ़ पुलिस से भी उलझ गए थे। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कानून से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कारवाई की जाएगी। SSP राजकरन नैय्यर ने भी पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया है और अपने स्तर से जांच भी शुरू करा दी है।