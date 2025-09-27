मिशन शक्ति फेज 5.0 : गोरखपुर में छात्राओं के बीच पहुंचे SSP, बोले…आपके हर कदम पर साथ है पुलिस

वहीं इस जागरूकता अभियान के दौरान महिलाओं के लिए कुछ जरूरी हेल्पलाइन नंबर भी बताया गया। जिसे वे कभी भी जरूरत पड़ने पर या किसी भी तरह का खतरा महसूस होने पर इस्तेमाल करेंगी तो उन्हें तत्काल मदद मिलेगी। वहीं इमरजेन्सी कॉल/पैनिक बटन के इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसका मोबाइल पर डेमो भी दिया गया। इसके आलावा छात्राओं को जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने की महिला हेल्प डेस्क, जिला संरक्षण अधिकारी, राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग, जनपद न्यायालय में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संबंध में भी जानकारी दी गई। वीमेन पॉवर लाइन- 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा- 112, सीएम हेल्प लाइन नम्बर-1076, चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर- 1098, वन स्टॉप सेंटर-181, साइबर हेल्प लाइन-1930, स्वास्थ्य सेवा हेल्प लाइन-102, एम्बुलेंस सेवा-108