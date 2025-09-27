मिशन शक्ति फेज 5.0 : गोरखपुर में छात्राओं के बीच पहुंचे SSP, बोले…आपके हर कदम पर साथ है पुलिस

गोरखपुर के कोतवाली थानाक्षेत्र स्थित एडी कन्या इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में SSP राजकरन नैय्यर पहुंंचे। उन्होंने छात्राओं को उनके अधिकार से अवगत कराया। साथ ही बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना।
छात्राओं में आत्मविश्वास मजबूत करने के लिए उन्होंने कहा कि अचानक आपके सामने कोई बड़ी समस्या आ जाए तो बिल्कुल भी ना घबराएं। खुद पर विश्वास रखें। थोड़ी समझदारी दिखाकर आस-पास मदद मांगे। हर कदम पर आपको खाकी ड्रेस में पुलिस दिखेगी। आप उनसे तत्काल मदद लें। सुनसान जगहों पर तत्काल पुलिस के हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करें। आप जहां भी होंगे, वहां ट्रेस करते हुए पुलिस पहुंच जाएगी। कभी अपनी आवाज न दबाएं। खुलकर अपनी बातें सबके सामने रखें।
इस कार्यक्रम के दौरान SSP ने छात्राओं को शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इसके आलावा महिला और बच्चों से सम्बन्धित विभिन्न कानूनों, जैसे- घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम , दहेज उत्पीड़न, पाक्सो एक्ट, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के साथ कई जरुरी कानूनों के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर CO कार्यालय सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहें।
वहीं इस जागरूकता अभियान के दौरान महिलाओं के लिए कुछ जरूरी हेल्पलाइन नंबर भी बताया गया। जिसे वे कभी भी जरूरत पड़ने पर या किसी भी तरह का खतरा महसूस होने पर इस्तेमाल करेंगी तो उन्हें तत्काल मदद मिलेगी। वहीं इमरजेन्सी कॉल/पैनिक बटन के इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसका मोबाइल पर डेमो भी दिया गया। इसके आलावा छात्राओं को जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने की महिला हेल्प डेस्क, जिला संरक्षण अधिकारी, राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग, जनपद न्यायालय में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संबंध में भी जानकारी दी गई। वीमेन पॉवर लाइन- 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा- 112, सीएम हेल्प लाइन नम्बर-1076, चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर- 1098, वन स्टॉप सेंटर-181, साइबर हेल्प लाइन-1930, स्वास्थ्य सेवा हेल्प लाइन-102, एम्बुलेंस सेवा-108